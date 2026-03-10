Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Canvis en l'aparcament a l'avinguda Francesc Macià de Manresa: 74 places en bateria inversa

També s’adequaran els espais de càrrega i descàrrega, estacionament de motos i per a persones de mobilitat reduïda

Imatge d'arxiu de l'avinguda Francesc Macià

Imatge d'arxiu de l'avinguda Francesc Macià / Arxiu/Oscar Bayona

Regió7

Manresa

L'Ajuntament de Manresa començarà el dimecres 11 de març, un conjunt de treballs de millora de la senyalització viària horitzontal a l'avinguda de Francesc Macià. Aquesta actuació respon a la petició realitzada pel grup municipal Junts davant el Ple, que demanava una ordenació mitjançant pintura de l'estacionament de vehicles en aquesta zona. També, a l'esforç per ordenar l'estacionament i fomentar així un ús més cívic i eficient de l'espai públic.

Els treballs es concentraran en el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Viladordis. En total, està prevista la senyalització de 74 places d'aparcament per a vehicles. Les noves places es delimitaran en forma de bateria inversa, la qual cosa permetrà maniobres d'accés més segures.

Càrrega i descàrrega

A més, es realitzaran ajustos als espais de càrrega i descàrrega, així com als estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda. S'inclourà la creació d'una nova plaça d'ús públic per a aquests usuaris. També es reorganitzaran les places per a motos, que se situaran abans dels passos de vianants amb l'objectiu de millorar la visibilitat d'aquests últims.

Notícies relacionades

Per a l'execució d'aquest projecte, es prohibirà l'estacionament a la zona afectada durant tot el període dels treballs, els quals s'espera que finalitzin en el termini d'una setmana.

