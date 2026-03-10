La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
S’adreça ara a més de 1.700 homes d’entre 50 i 69 anys que seran convidats a fer-se una analítica de sang
L’extensió del projecte de recerca europeu és possible gràcies a la col·laboració entre Althaia i l’ICS Catalunya Central
Regió7
La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata que ha portat a terme Althaia a l’ABS Barri Antic i a l’ABS Les Bases de Manresa s’estén a Cardona i a Sallent. Més de 1.700 veïns d’entre 50 i 69 anys que tenen de referència l’ABS Cardona i l’ABS Sallent seran convidats a fer-se una analítica de sang per detectar de forma precoç el càncer de pròstata, el més freqüent en homes. La prova pilot forma part del projecte europeu PRAISE-U –PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union–, que té per objectiu estudiar la viabilitat d’un programa de cribratge del càncer de pròstata a la Unió Europea que permeti reduir la mortalitat causada per aquest tipus de tumor i, a la vegada, evitar el sobrediagnòstic i el sobretractament.
El programa de cribratge s’amplia a Cardona i a Sallent amb l’objectiu de validar el model implementat a Manresa en entorns amb diferent perfil poblacional. La prova pilot s’adreça als homes d’entre 50 i 69 anys que tenen de referència l’ABS Cardona i l’ABS Sallent, gestionades per l’Institut Català de la Salut (ICS). L’enviament de cartes per convidar la població diana a prendre part en la prova pilot de cribratge ja ha començat amb l’objectiu que les analítiques comencin a fer-se a partir de la tercera setmana de març.
Participar-hi pot portar a la detecció d’un càncer en etapes molt precoces, quan encara no hi ha símptomes manifestos, i facilitar que la persona tingui més opcions de tractament. Com que és una prova pilot de cribratge en el marc d’un projecte de recerca, també contribuirà a generar més coneixements i evidència científica sobre el càncer de pròstata a nivell internacional.
Entre el setembre del 2024 i el desembre del 2025 s’ha portat a terme la prova pilot de cribratge de càncer de pròstata a l’ABS Barri Antic i a l’ABS Les Bases de Manresa, gestionats per Althaia. Actualment s’estan avaluant els resultats d’aquesta prova pilot, que es presentaran públicament en el Congrés Europeu d’Urologia que se celebrarà aquest mes de març. En col·laboració amb l’ICS Catalunya Central, ara la prova pilot s’amplia.
Com funciona la prova pilot de cribratge de càncer de pròstata
El procediment per participar en la prova pilot de cribratge de càncer de pròstata és molt senzill. La carta que reben els candidats inclou tota la informació respecte a la prova pilot i l’enllaç a un vídeo on s’explica el projecte, a més de la data i l’hora proposada per fer-se l’anàlisi de sang al seu CAP de referència. La circular indica també un número de telèfon pels casos en què s’hagi de canviar la cita.
La mostra que s’extregui s’analitzarà al laboratori de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa –que gestiona la Fundació Althaia– per mesurar la quantitat que hi ha a la sang d’una proteïna que produeixen les cèl·lules de la pròstata, tant benignes com malignes, i que s’anomena antigen prostàtic específic o PSA.
En cas que els resultats d’aquesta prova sortissin alterats, es faria una avaluació de risc, que inclouria una ecografia i l’anàlisi de l’historial clínic, així com dels possibles antecedents. Si els resultats així ho determinessin, el següent pas seria una ressonància magnètica i, finalment, en cas de risc elevat, una biòpsia.
Per contribuir a avaluar l’impacte del cribratge en el benestar dels participants, es demanarà que s’emplenin uns qüestionaris en diversos moments del procés.
Participen en el projecte professionals dels serveis d’Atenció Primària, Diagnòstic per la Imatge, Urologia, Anàlisis Clíniques, Anatomia Patològica i Oncologia, a més de l’Oficina Tècnica de Cribratge i la Unitat de Recerca d’Althaia.
Sobre el projecte
El projecte PRAISE-U, que està liderat per la Societat Europea d’Urologia, treballa per generar nou coneixement que permeti definir protocols i guies comuns, impulsar la implantació de programes de cribratge adaptats a cada estat de la Unió Europea i personalitzats a cada usuari que siguin eficients. Tot això, per tal d’aconseguir una detecció i un diagnòstic precoç del càncer de pròstata que permetria reduir la mortalitat per aquesta malaltia i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen.
Althaia és l’única entitat catalana inclosa en la investigació, que compta amb la participació de 25 institucions de 12 països. En el marc del projecte, l’Institut Català de la Salut col·labora en la prova pilot territorial que es portarà a terme a Cardona i a Sallent com a extensió del pilot que s’ha desenvolupat a Manresa. A nivell estatal, també participa en el projecte la conselleria de Sanitat de Galícia i entre els partners europeus hi ha institucions de Dinamarca, Holanda, Suècia, Irlanda, Bèlgica Polònia i Lituània.
El de pròstata és el càncer més freqüent en homes a Europa, amb conseqüències importants per als sistemes d’atenció sanitària. Cada any, aproximadament 450.000 europeus són diagnosticats de càncer de pròstata. Un diagnòstic amb retard pot provocar índexs més elevats de la malaltia amb metàstasis, etapa que s’associa a una major mortalitat i a un impacte negatiu en la qualitat de vida dels homes que la pateixen. S’ha demostrat que un cribratge sistemàtic, en etapes inicials, permet una detecció precoç i, d’aquesta manera, reduir els efectes negatius i la mortalitat per càncer de pròstata.
