A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?
Nova jornada de mobilització de mestres i professors en defensa de l’educació pública
L’avinguda de les Bases de Manresa i la dels Països Catalans, el carrer de la Pau, o la plaça del Mil·lenari, són alguns dels punts on aquest dimecres al matí hi haurà talls de trànsit temporals. Es tracta d’una nova jornada de mobilitzacions de l’Assemblea de Docents del Bages en defensa de l’educació pública.
Mestres i professors tallaran carrers i carreteres properes als centres educatius. L’acció forma part de les protestes que porten a terme els educadors aquest curs arreu de Catalunya. També a les comarques centrals.
Concentracions: lloc i hora
Les escoles de Valldaura i Muntanya del Drac de Manresa es concentraran a 1/4 de 9 del matí a la plaça del Mil·lenari, davant la Farinera Albareda. La convocatòria a l'institut Pius Font i Quer és a les 9.50. Tallaran durant una estona el carrer de la Pau. A Manresa mateix, personal de l'institut Guillem Catà tenen previst tallar l'avinguda Països Catalans a les 10 del matí. A les 11, professionals de la comunitat educativa de l’institut Lacetània faran el mateix a l'avinguda de les Bases.
Els docents de l'escola Sant Vicenç de Sant Vicenç de Castellet han programat una cassolada a 2/4 de 5 de la tarda fins a la plaça del Pi. L'institut Llobregat de Sallent té previst dur a terme una concentració a les 11 del migdia a la rotonda de l'entrada sud de la població, a prop del centre.
Visibilitzar les reivindicacions
Segons l’Assemblea de Docents, l’objectiu d’aquesta convocatòria és fer visibles les reivindicacions del professorat i de la comunitat educativa, així com denunciar la situació que viu actualment l’educació pública. Amb aquesta acció, els centres participants volen portar el conflicte educatiu a l’espai públic i reclamar respostes i compromisos per part de l’administració amb l’objectiu de visibilitzar el malestar existent i la necessitat d’obrir vies reals de negociació.
Les mobilitzacions que es porten a terme aquest curs a Catalunya reclamen, entre altres demandes, més recursos per a l’educació pública, mesures que garanteixin una educació de qualitat i millores en les condicions laborals del professorat.
L’Assemblea de Docents fa una crida a la comunitat educativa, famílies i ciutadania a comprendre i donar suport a aquestes accions que, segons els educadors, tenen com a objectiu defensar l’escola pública i millorar el sistema educatiu del país.
