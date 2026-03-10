Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UPC Manresa reunirà talent jove i professionals del sector tecnològic en una nova edició de la MERIThON

Treballaran per resoldre reptes reals relacionats amb la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l’Internet de les Coses

Imatge de l'anterior edició de la trobada

Imatge de l'anterior edició de la trobada / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La UPC Manresa celebrarà el pròxim dissabte 14 de març una nova edició de la MERIThON, una hackathon (una trobada de joves i professionals del sector tecnològic que treballen plegats) quconvertirà el campus manresà en punt de trobada de talent emergent, estudiants, professionals i persones interessades en la innovació tecnològica.

Durant tota la jornada, de 8.45 a 20 h, els participants treballaran en equips multidisciplinaris per resoldre reptes reals relacionats amb la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l’Internet de les Coses (IoT), en una activitat que combina creativitat, treball col·laboratiu i transferència de coneixement.

La iniciativa està vinculada al projecte europeu Digital MERIT i al màster Master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet Connected Systems, que s’imparteix al centre universitari manresà.

Propostes innovadores

Els equips participants hauran de desenvolupar propostes innovadores a partir de reptes plantejats per l’organització i per empreses col·laboradores. Al final del dia, un jurat format per professionals i experts del sector tecnològic valorarà les solucions presentades i distingirà els projectes més destacats.

Més enllà de la competició, la jornada vol afavorir la connexió entre universitat i empresa, i oferir un espai on estudiants i professionals puguin compartir coneixement, generar idees i establir nous contactes dins l’àmbit tecnològic.

La MERIThON forma part d’un projecte europeu cofinançat pel programa Digital Europe, que promou la formació en competències digitals avançades i la col·laboració entre universitats, empreses i centres d’innovació d’arreu d’Europa.

L’activitat és gratuïta i oberta a qualsevol persona interessada en la tecnologia, amb esmorzar, dinar i refrigeris inclosos.

Els organitzadors informen que les inscripcions es poden formalitzar a través del web oficial de l’esdeveniment.

