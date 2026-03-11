Afectacions de trànsit per pavimentar vials del polígon de la Plana del Pont Nou de Manresa
De dijous a dissabte els treballs es faran a l’accés al Camí de Castellfollit i al carrer de la Lemmerz
Regió7
L'Ajuntament de Manresa informa que, en el marc de les obres complementàries i del projecte d'obres bàsiques d'urbanització del Pla Parcial Plana del Pont Nou, es produiran afectacions en la mobilitat a causa dels treballs de pavimentació. Són les següents:
Demà dijous, 12 de març, es tallarà el trànsit de vehicles a l'accés del Camí de Castellfollit (Camí del Suanya) des del Camí de Rajadell (pont sobre les vies ferroviàries de Rodalies). Els vehicles podran accedir al Camí de Castellfollit (Camí del Suanya) a través del Camí de la Riera de Rajadell, des del barri del Xup. Es preveu que aquesta afectació tindrà una durada de dos dies.
El divendres, 13 de març, el trànsit de vehicles al carrer Lemmerz quedarà tallat en el tram comprès entre el Camí de Rajadell i el carrer Torroella. Es mantindrà l'accés a les activitats industrials segons l'estat dels treballs. Es preveu que aquesta intervenció tingui una durada de dos dies.
