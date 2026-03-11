Althaia es posa a punt per engrescar i retenir futurs metges especialistes
Divendres hi ha jornada de portes obertes per a futurs residents
Ofereix 28 places de 19 especialitats mèdiques diferents, més que mai
La formació d’especialistes mèdics a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, que en l’argot sanitari es coneixen com a residents, és clau perquè futurs professionals s’incorporin al sistema de salut i, també, retenir talent a la ciutat i per extensió a les comarques centrals. Bàsic, en definitiva, perquè al territori hi hagi metges de totes les especialitats que fan falta. Una tasca no gens fàcil tenint en compte el poder d’absorció de Barcelona, l’àrea metropolitana en general i la manca de facultatius en general.
Aquest divendres la Fundació Althaia de Manresa celebrarà la jornada de portes obertes per donar a conèixer el centre sanitari i la institució a futurs residents, futurs professionals.
Són metges que han acabat el grau i que han superat l’examen -el més conegut és el MIR- que els permet accedir a una plaça per formar-se en una especialitat concreta. Sant Joan de Déu d’Althaia ofereix 28 places de 19 especialitats diferents per dur a terme aquesta formació. És la xifra més elevada fins al moment. Del que es tracta és de fer pedrera, en llenguatge futbolístic.
La cirurgiana ortopèdica i traumatòloga Clàudia Sala de 27 anys i de Navès, i la pediatra Queralt Tristany, de 25 anys i de Cardona, són residents de la Fundació Althaia. Aquest divendres assumiren el paper de padrines i guies de futurs professionals que visitaran Sant Joan de Déu per valorar si opten per formar-se a l’hospital manresà. Tant Tristany com Sala van triar en el seu moment fer-hi la residència després de culminar els seus estudis i passar el MIR.
Sala va estudiar a la UAB i a partir de tercer ho va fer a la unitat docent del Parc Taulí de Sabadell. «Tenia clar que no volia anar a un hospital gran», explica a Regió7 «perquè no fas tanta mà. Les tècniques que es fan es divideixen entre vint residents, i aquí som cinc. Als hospitals grans ho veus tot des de la tercera fila». A Manresa, en canvi, al tercer mes ja va col·locar «el meu primer clau de fèmur». Sempre sota la supervisió del metge adjunt, l’especialista. A un hospital gran seria impensable.
Tristany va estudiar a la UB, a la unitat docent del Clínic de Barcelona, on va viure set anys. «Jo tenia clar que volia fer pediatria». A Barcelona, els dos grans de l’especialitat són Sant Joan de Déu i la Vall d’Hebron, que tenen 18 i 16 residents respectivament. «Vaig parlar amb gent d’allà i és veritat que potser veuen casos més fora del normal, però jo tenia clar que no em volia dedicar a una pediatria molt especialitzada sinó la pediatria general». Això, i el fet «que no soc molt de ciutat», va fer que optés per Manresa en primera opció. Per proximitat i perquè "coneixia gent d’aquí que me n’havien parlat molt bé».
"No canviaria per res"
Ni l'una ni l’altra no es penedeixen de la tria. Sala comenta que «no canviaria per res. Un cop a dins veus que a Manresa estem molt bé a nivell formatiu, per totes les tècniques que podem fer i perquè tenen cura de nosaltres. No ets un nom, sinó una persona amb noms i cognoms, una vida i una família». La docència és molt potent», continua dient, i destaca que «els quiròfans són genials».
Tristany ressalta que a Manresa pot accedir a totes les subespecialitats de pediatria i «fas molt més vincle» amb els metges adjunts. «Et tenen en consideració. És clar que estàs aprenent i que t’han de supervisar, però ets un company de feina més i formes part de l’equip. Als hospitals grans no hi ha aquesta visió».
Els hospitals grans de Barcelona i la seva àrea d’influència són, però, els grans rivals de centres sanitaris com el Sant Joan de Déu de Manresa. Sala i Tristany opinen que és per desconeixement. "Quan parles de Manresa la gent es pensa que te’n vas a les coves", diu Sala. Tristany opina que hi ha qui pensa que dona més prestigi formar-se en segons quin hospital.
La tria
Sala aconsellarà als residents que tingui a càrrec seu que «triïn amb el cor». Pensa que «qualsevol que vingui aquí i vegi l’ambient que hi ha, que és un hospital gran però familiar, que abasta moltíssima població i cada cop fa tractaments més complexos, tindrà un bon feeling». Tristany els aconsellarà que triïn no pel que diran, sinó pel que vegin.
L'oferta d'especialitats
L’oferta de formació especialitzada d’Althaia inclou places de les especialitats d’Al·lergologia, Anestesiologia i Reanimació, Aparell Digestiu, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Física i Rehabilitació, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Obstetrícia i Ginecologia, Oftalmologia, Oncologia mèdica, Pediatria i les seves àrees específiques, Psiquiatria, Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència i Radiodiagnòstic. A més, una plaça de Farmacèutic Intern Resident (FIR), 3 places de Psicòleg Intern Resident (PIR) de l’especialitat de Psicologia Clínica i 5 d’Infermer Intern Resident, de les quals 3 de l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia i 2 de l’especialitat de Salut Mental. També hi ha les places de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) que tenen Althaia com a hospital de referència.
L’Hospital de Sant Joan de Déu tanca el cercle pel que fa a la formació de professionals amb la Unitat Docent de Medicina de la UVic-UCC.
