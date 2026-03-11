El col·lector d’aigües residuals de Manresa fa anys que té fuites a l’altura de Sant Pau
Amb les millores del camí del Riu cada cop més persones utilitzen l’itinerari i es fa més palesa la necessitat de solucionar els problemes de salubritat
A l’altura de les fàbriques Blanca i Vermella del barri manresà de Sant Pau fa anys que el col·lector que porta les aigües residuals cap a la depuradora té pèrdues que es veuen, se senten i s’ensumen.
Hi ha pendent d’executar una important inversió per evitar que les aigües fecals i de pluja caiguin a raig. També per evitar que aigües residuals vagin a parar al riu quan hi ha molta pluja i el col·lector sobreïx cap al torrent de Sant Pau.
Hi ha un sobreeixidor de seguretat perquè el col·lector no entri en càrrega (agafi pressió) i que quan vagi sobrecarregat alliberi cap al torrent. Es tracta d’un comportament previst en aquest tipus d'instal·lacions, precisament per períodes de pluja intensa. L’aigua que s’allibera és residual diluïda en gran quantitat d’aigua pluvial i, per tant, l’impacte en el medi és mínim.
L’any 2022 es va fer públic que la Generalitat invertiria 1,6 milions d’euros per solucionar-ho tot plegat. L’inici d’obres estava previst per al segon semestre del 2023.
El projecte, gràcies a un informe favorable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i l’aprovació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal havia d’avançar amb la voluntat que la intervenció quedés enllestida a mitjans del 2024. La Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament va signar un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat per a l’execució dels treballs.
Una intervenció complexa
Per tal de dotar el col·lector de més capacitat es fa necessari executar un de nou de forma soterrada, que passarà paral·lel al que ara existeix, i que es mantindrà en el futur.
A l’inici d’aquest tram desdoblat per davant de les fàbriques Vermella i Blanca el projecte preveu una instal·lació que permeti decantar els llims i sorres que hi ha a l’interior del col·lector. També es preveu situar al final d’aquest tram nou una instal·lació de cargol d’Arquimedes que permeti retornar les aigües residuals al col·lector general. La inversió d’1,6 milions d’euros encara no ha estat executada. Malgrat aquesta manca de resultats sí s’han fet diferents intents de posar fi a la situació. S’havia de tramitar un pla especial urbanístic per poder dur a terme les construccions de la instal·lació per superar el desnivell i per retenir sòlids. Això alentia el procés.
Finalment, ha aparegut una nova normativa que permet a les entitats locals pel sanejament tirar endavant projectes d’interès públics sense necessitat de canviar el planejament, s’estan preparant els plecs de la licitació amb l’objectiu de poder iniciar les obres durant l’últim trimestre de l’any.
