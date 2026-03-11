El Comitè 8M defensa l'atac al local de Junts a Manresa i afirma que violència és "justificar el genocidi de Palestina"
Recrimina al partit polític que "tot això arriba després d’anys de viratge cap a posicions cada cop més d’extrema dreta mentre s’omplen la boca de llibertat, democràcia i d'estar en contra la violència"
Regió7
Arran de la manifestació del 8 de març a Manresa en el Dia Internacional de les Dones i, en concret, de l'atac a la seu de Junts del passeig de la República, que va incloure fer-hi pintades i trencar els vidres de les portes, el Comitè del 8M, que va convocar la manifestació, ha volgut pronunciar-se i "demostrar que a les feministes revolucionàries ens trobaran de cara contra el feixisme i els partits que el representen i legitimen".
El pacte amb Avenç Nacionalista
Expliquen que "fa poc es va conèixer la notícia que Junts havia pactat presentar-se a les eleccions municipals conjuntament amb Avenç Nacionalista, demostrant que comparteixen el seu antifeminisme, la seva LGTB-fòbia, el seu racisme, la seva defensa a ultrança del neoliberalisme i, en definitiva, el seu discurs d'odi i reaccionari. També fa un parell de setmanes, a Santpedor, ﬁns a set persones de la llista municipal de Junts renunciaven al càrrec, permetent que Aliança Catalana guanyés un regidor al municipi de forma totalment antidemocràtica".
"Tot això arriba després d’anys de viratge de Junts cap a posicions cada cop més d’extrema dreta mentre s’omplen la boca de llibertat, de democràcia i d'estar en contra la violència. Davant d'aquests fets, ens preguntem: com poden acusar-nos de violència per trencar un vidre quan ells han defensat públicament l’ús de la violència policial per deixar sense llar persones vulnerables en ple hivern? O per reprimir qui s'organitza per construir un món millor i una vida digna per a tothom? Com se'ns pot acusar de violència a les feministes mentre es justiﬁca un genocidi a Palestina? Com poden acusar-nos de vulnerar la llibertat, quan s’han dedicat a criminalitzar, assenyalar, reprimir i perseguir manresanes pel seu color de pell i per haver nascut en un altre indret? Com pot omplir-se la boca de libertat qui ﬁns i tot es molesta perquè les veïnes estenguin roba al balcó?".
"Radicalització de Junts"
Considera que "la violència és no poder arribar a ﬁnal de mes malgrat tenir dues feines, sense tenir temps ni tan sols per cuidar criatures o persones dependents, i pagant un 80% del teu sou a grans tenidors que especulen amb l’habitatge i que Junts defensa. La manca de llibertat és anar pel carrer amb por de ser assaltat per la policia, que se’t negui un contracte i un habitatge pel teu nom".
En aquest context, el Comitè del 8M de Manresa diu que "veiem imprescindible posicionar-nos des de tots els fronts contra la violència estructural i la manca de llibertat a la qual ens aboca el capitalisme patriarcal. Veiem imprescindible assenyalar qualsevol partit que defensi el capitalisme salvatge que ens condemna a vides de misèria dia rere dia. Per això, no deixarem de denunciar la radicalització de Junts que, aliat amb l'extrema dreta, l'únic interès que té per manar és la defensa a cop de porra de la propietat privada".
"Mai podrem ser realment lliures sota un sistema que situa a certs col·lectius sota condicions de dominació. Només podem entendre la llibertat si és en col·lectiu. Per això, el 8 de març ha de ser un dia per defensar el feminisme que realment acabarà amb tota la violència estructural i ens farà lliures, a tota la classe treballadora, sense fragmentacions que ens enfrontin".
Ho acaben dient que "reivindiquem un feminisme i un Dia de la Dona Treballadora que lluiti per un canvi radical i que lluiti per la revolució anticapitalista. Contra les seves guerres, feminisme anticapitalista. I contra el feixisme reaccionari, feminisme revolucionari".
