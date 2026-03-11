Descobreix les principals novetats d'UManresa per al curs vinent
El grau en Dret, nous cicles formatius i màsters ampliaran l'oferta formativa de la UVic-UCC el 2026-2027
Regió7/J.M.G.
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) oferirà el pròxim curs 2026-2027 el nou grau en Dret, que s’impartirà en paral·lel al Campus Vic i al Campus Manresa, amb 40 places a cadascun. És la principal novetat del curs vinent. També oferirà dos cicles formatius de grau superior i tres màsters, entre altres. En el cas d’UManresa, també és previst que s’ampliï el nombre de consultes a la Clínica Odontològica Universitària, i que es posi en marxa l’Edifici del Coneixement, on es farà Medicina.
Amb el grau en Dret se satisfà una demanda existent a la Catalunya central, on fins ara no es podien cursar aquests estudis de manera presencial.
Presentació aquest divendres
Aquest divendres es presentarà el nou grau en un acte a la FUB2 en el qual participaran el degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, David Casellas; la magistrada presidenta del Tribunal d’Instància de Manresa, Sílvia Mañas; el degà de la Facultat de Ciències Social, Marc Bernadich; i el responsable del pla d’estudis, Albert Toledo. Tots ells seran entrevistats pel director de Regió7, Josep Lluís Micó. L’acte comptarà amb l’assistència del rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, i el president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages i alcalde de Manresa, Marc Aloy, que clourà l’acte.
El grau en Dret, amb una durada de quatre anys, seguirà el model de formació propi de la UVic-UCC, basat en el treball en grups reduïts, l’atenció personalitzada i una metodologia molt pràctica i aplicada. La nova titulació s’impartirà al Campus Vic i al Campus Manresa.
El cos docent del nou grau en Dret estarà format per professorat universitari especialitzat i professionals del món jurídic en actiu del territori, on aquests estudis han estat molt ben rebuts.
Altres novetats
Entre les novetats del pròxim curs, que la UVic-UCC donarà a conèixer del 18 al 22 de març al Salo de l’Ensenyament també destaquen dos nous cicles formatius de grau superior (CFGS). Al Campus Professional UVic se n’iniciarà un en Administració i Finances, i al Campus Professional UManresa es posarà en marxa el cicle en Transport i Logística.
El cicle formatiu de Transport i Logística es posarà en marxa a partir del pròxim mes de setembre. Seran uns estudies orientats a formar professionals en un sector en creixement. El programa posa l’accent en una formació aplicada, que permet adquirir competències per planificar i coordinar operacions de transport i logística, gestionar l’activitat econòmica i les finances d’empreses del sector, i administrar serveis de transport terrestre, aeri, marítim i multimodal.
Amb aquests estudis, UManresa enforteix la seva aposta per les titulacions dobles de CFGS, ja que el nou cicle es podrà cursar conjuntament amb el de Comerç Internacional per obtenir dos títols en només tres anys.
Formació oficial de màster
Pel que fa a la formació oficial de màster, el curs 2026-2027 hi haurà tres nous màsters universitaris: Gestió de Dades i Transformació Empresarial, títol compartit entre Vic i Manresa; el Biomedical Research and Industry, a Vic; i el màster en Assistència i Gestió en les Emergències Extrahospitalàries, que oferirà el Campus Docent Sant Joan de Déu, centre adscrit a la UVic-UCC.
En l’àmbit de la formació contínua també s’ampliarà amb màsters propis i postgraus a tots els campus de la universitat.
La UVic-UCC també està treballant per posar en marxa, al Campus Vic, el CFGS en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
A banda dels tres nous màsters universitaris, la formació contínua de la UVic-UCC es reforça el curs que ve amb una àmplia oferta de màsters propis i postgraus.
Equipaments
De cara al curs 2026-2027, UManresa ampliarà fins a 17, 10 més que les actuals, les consultes odontològiques de la Clínica Odontològica Universitària, per acollir els estudiants de quart curs del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina. També es crearà un nou laboratori de ciències bàsiques per als estudis de Ciències de la Salut, amb capacitat per a 40 estudiants.
Passat l’estiu també és previst que estigui a punt l’Edifici del Coneixement, fruit de l’acord de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), titular de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, la Fundació Althaia i la Fundació Universitària del Bages (FUBages). Aquest equipament, que ocuparà 2.825 m², acollirà la Unitat Docent de Manresa de la Facultat de Medicina, el Laboratori de Ciències Bàsiques d’UManresa, la Unitat de Recerca de la Fundació Althaia i laboratoris de recerca clínica translacional, entre altres.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat