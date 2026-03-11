ERC afirma que "a Manresa li cal anar per feina, no parlar dels pactes de Junts amb l’extrema dreta"
El president locals dels republicans diu que l'acord confirma una estratègia "basada en la confrontació" que "situa interessos propis per sobre dels interessos de la ciutat"
ERC de Manresa considera que a la ciutat el que li convé és "anar per feina, no parlar dels pactes de Junts amb l'extrema dreta".
Aquesta ha estat la resposta que ha donat el president local d'Esquerra Republicana, Carles Garcia, a petició d'aquest diari perquè valoressin, com a força política, l'acord entre Junts per Manresa i Avenç Nacionalista de cara a sumar forces en una candidatura conjunta per a les eleccions municipals de l'any que ve.
Carles Garcia ha afirmat que "mentre alguns parlen de pactes i blocs polítics extravagants, el govern liderat per l’alcalde Marc Aloy està centrat en governar. Els reptes de Manresa es resolen amb feina, amb projecte de ciutat i amb sentit institucional".
Per al president local d'ERC, l’aliança anunciada entre el Junts per Manresa, de Ramon Bacardit, i l'Avenç Nacionalista, de Sergi Perramon, "confirma una estratègia basada en la confrontació i els pactes amb l’extrema dreta, situant interessos propis per sobre dels interessos de la ciutat".
Un pacte "oportunista"
Segons Carles Garcia, "quan l’únic que pots oferir a la ciutat i als veïns i veïnes és pactar amb l’extrema dreta és perquè no tens un projecte clar per Manresa. Els pactes oportunistes evidencien la manca d’una proposta sòlida de ciutat i d’una alternativa amb ambició de futur".
Assegura que "el projecte que avui està transformant Manresa és el liderat per l’alcalde Marc Aloy i Esquerra Republicana. Un projecte que aposta per la convivència, la cohesió i el progrés de la ciutat, i que ha demostrat que Manresa avança quan hi ha estabilitat institucional i direcció política clara". Insisteix que la prioritat del govern és continuar transformant la ciutat, impulsant projectes i polítiques que millorin la vida dels manresans i manresanes com la Fabrica Nova, el carrer Guimerà i tants altres.
Així que avança que "l’alcalde Marc Aloy continuarà exercint l’alcaldia amb voluntat d’unir la ciutat, escoltant els barris, les entitats i els diferents sectors de la societat manresana". Pel que fa a Esquerra Republicana "continuarà treballant perquè Manresa segueixi avançant, reforçant la seguretat, impulsant polítiques d’habitatge, enfortint els serveis públics i garantint més qualitat de vida per a la ciutadania".
