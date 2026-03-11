Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

ERC afirma que "a Manresa li cal anar per feina, no parlar dels pactes de Junts amb l’extrema dreta"

El president locals dels republicans diu que l'acord confirma una estratègia "basada en la confrontació" que "situa interessos propis per sobre dels interessos de la ciutat"

Carles Garcia, president d'ERC Manresa

Carles Garcia, president d'ERC Manresa / Arxiu/F.G.

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

ERC de Manresa considera que a la ciutat el que li convé és "anar per feina, no parlar dels pactes de Junts amb l'extrema dreta".

Aquesta ha estat la resposta que ha donat el president local d'Esquerra Republicana, Carles Garcia, a petició d'aquest diari perquè valoressin, com a força política, l'acord entre Junts per Manresa i Avenç Nacionalista de cara a sumar forces en una candidatura conjunta per a les eleccions municipals de l'any que ve.

Carles Garcia ha afirmat que "mentre alguns parlen de pactes i blocs polítics extravagants, el govern liderat per l’alcalde Marc Aloy està centrat en governar. Els reptes de Manresa es resolen amb feina, amb projecte de ciutat i amb sentit institucional".

Per al president local d'ERC, l’aliança anunciada entre el Junts per Manresa, de Ramon Bacardit, i l'Avenç Nacionalista, de Sergi Perramon, "confirma una estratègia basada en la confrontació i els pactes amb l’extrema dreta, situant interessos propis per sobre dels interessos de la ciutat".

Un pacte "oportunista"

Segons Carles Garcia, "quan l’únic que pots oferir a la ciutat i als veïns i veïnes és pactar amb l’extrema dreta és perquè no tens un projecte clar per Manresa. Els pactes oportunistes evidencien la manca d’una proposta sòlida de ciutat i d’una alternativa amb ambició de futur".

Assegura que "el projecte que avui està transformant Manresa és el liderat per l’alcalde Marc Aloy i Esquerra Republicana. Un projecte que aposta per la convivència, la cohesió i el progrés de la ciutat, i que ha demostrat que Manresa avança quan hi ha estabilitat institucional i direcció política clara". Insisteix que la prioritat del govern és continuar transformant la ciutat, impulsant projectes i polítiques que millorin la vida dels manresans i manresanes com la Fabrica Nova, el carrer Guimerà i tants altres.

Notícies relacionades

Així que avança que "l’alcalde Marc Aloy continuarà exercint l’alcaldia amb voluntat d’unir la ciutat, escoltant els barris, les entitats i els diferents sectors de la societat manresana". Pel que fa a Esquerra Republicana "continuarà treballant perquè Manresa segueixi avançant, reforçant la seguretat, impulsant polítiques d’habitatge, enfortint els serveis públics i garantint més qualitat de vida per a la ciutadania".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  2. La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
  3. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  4. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  5. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  6. Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
  7. Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
  8. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien

ERC afirma que "a Manresa li cal anar per feina, no parlar dels pactes de Junts amb l’extrema dreta"

ERC afirma que "a Manresa li cal anar per feina, no parlar dels pactes de Junts amb l’extrema dreta"

Hisenda adverteix: els regals de casament no declarats poden portar multes de fins al 150%

Hisenda adverteix: els regals de casament no declarats poden portar multes de fins al 150%

Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: «És el primer problema urbanístic del país»

Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: «És el primer problema urbanístic del país»

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf

El Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós acull el seu primer torneig

El Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós acull el seu primer torneig

Josep Ramon Cugat, metge d'Althaia: "Dormir és tan essencial com menjar o respirar”

Josep Ramon Cugat, metge d'Althaia: "Dormir és tan essencial com menjar o respirar”

"Pel davant i pel darrera" no deixa mai de fer riure

"Pel davant i pel darrera" no deixa mai de fer riure

Un equip de metges descriu un cas clínic "extremadament inusual": una complicació cardíaca associada a una anestèsia habitual

Un equip de metges descriu un cas clínic "extremadament inusual": una complicació cardíaca associada a una anestèsia habitual
Tracking Pixel Contents