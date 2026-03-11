Francesc-Marc Álvaro (ERC), des de Manresa: "Aliança no és un partit catalanista perquè no pretén sumar, sinó excloure"
El diputat republicà reconeix que ha escrit 'El franquisme en temps de Trump' perquè no esperava "el retorn dels fatxes"
Maria Francés
El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Francesc-Marc Álvaro va afirmar ahir a Manresa que Aliança Catalana (AC) "no és un partit catalanista perquè no pretén sumar, sinó excloure". Des del seu punt de vista, el catalanisme s'ha fonamentat tradicionalment en la voluntat de "créixer i integrar". En canvi, va afegir, "Aliança aspira a tot el contrari".
Álvaro, que va ser escollit al Congrés dels Diputats en les últimes eleccions generals després d'una extensa trajectòria com a periodista i professor universitari, va indicar que la presidenta d'AC, Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll, "no és franquista, però sí trumpista", en referència a les formes i els discursos extrems del president dels Estats Units, Donald Trump.
L'autor va oferir aquesta interpretació durant la presentació del seu últim assaig, El franquisme en temps de Trump (Pòrtic Edicions), a la llibreria Parcir de la capital del Bages. Davant els assistents a l'acte va recordar que va sentir la necessitat d'escriure'l "perquè no estava preparat per al retorn dels fatxes".
De fet, al llibre explica que, cinquanta anys després de la mort del dictador Francisco Franco, "la nova ultradreta espanyola de Vox marca l’agenda pública i capta el vot jove, en un context mundial trasbalsat pels lideratges agressius de l’autoritarisme postdemocràtic". Per aquesta raó, proliferen "solucions dràstiques des de les cambres legislatives, el carrer i les xarxes socials".
"Malgrat que m'ho pregunten sovint, no sé què ens portarà el futur", va admetre el diputat d'ERC. En qualsevol cas, va reiterar la conveniència d'un pacte de mínims per part dels partits demòcrates, des de la dreta fins a l'esquerra, un acord que considera "difícil" perquè, fins ara, el Partit Popular ha preferit acostar-se a Vox.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien