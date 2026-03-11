Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa

La joieria, al carrer Guimerà de Manresa, encara està avaluant la quantitat de peces sostretes i el valor de les mateixes

La Joieria aquest vespre, després dels fets, i sense que es vegi cap signe extern del robatori

Eduard Font Badia

Manresa

La Joieria Uró de Manresa ha patit aquest dimecres al vespre un robatori a mans d'una banda especialitzada en joieries. Segons ha explicat a Regió7 la propietària, Neus Uró, per un grup de missatgeria de joiers de Catalunya fa uns dies que circulava l'avís de dos homes que havien comès robatoris a les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa i Amposta.

Segons les primeres impressions, i a falta que la investigació ho corrobori, aquesta tarda han estat aquests dos homes, amb aparença estrangera i parlant entre anglès i castellà, els qui han entrat a la joieria manresana, en ple centre de la ciutat, al carrer Guimerà.

Els fets han passat als volts de les 18.30 h, i tot i que no han transcendit els detalls, el delicte s'ha comès sense que ningú prengués mal. Avisats per l'establiment, els Mossos d'Esquadra han acudit al lloc dels fets i estan investigant l'autoria d'aquest robatori. Els responsables de l'establiment també estan pendents de tancar l'inventari per a conèixer l'abast de la sostracció.

