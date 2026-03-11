Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
La joieria, al carrer Guimerà de Manresa, encara està avaluant la quantitat de peces sostretes i el valor de les mateixes
La Joieria Uró de Manresa ha patit aquest dimecres al vespre un robatori a mans d'una banda especialitzada en joieries. Segons ha explicat a Regió7 la propietària, Neus Uró, per un grup de missatgeria de joiers de Catalunya fa uns dies que circulava l'avís de dos homes que havien comès robatoris a les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa i Amposta.
Segons les primeres impressions, i a falta que la investigació ho corrobori, aquesta tarda han estat aquests dos homes, amb aparença estrangera i parlant entre anglès i castellà, els qui han entrat a la joieria manresana, en ple centre de la ciutat, al carrer Guimerà.
Els fets han passat als volts de les 18.30 h, i tot i que no han transcendit els detalls, el delicte s'ha comès sense que ningú prengués mal. Avisats per l'establiment, els Mossos d'Esquadra han acudit al lloc dels fets i estan investigant l'autoria d'aquest robatori. Els responsables de l'establiment també estan pendents de tancar l'inventari per a conèixer l'abast de la sostracció.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat