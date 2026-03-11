Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La PAHC Bages organitza una sessió oberta per assessorar sobre lloguers a Manresa

Tindrà lloc aquest dijous, 12 de març, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Selves i Carner, a la Plaça Catalunya

Recorda que els preus dels lloguers han augmentat més d’un 40% des del 2016, mentre que els salaris s’han mantingut pràcticament estancats

Una persona consultant els lloguers anunciats a l'aparador d'una immobiliària

Una persona consultant els lloguers anunciats a l'aparador d'una immobiliària / Arxiu/Oscar Bayona

Regió7

Manresa

La PAHC Bages convoca, aquest dijous, 12 de març, una assessoria col·lectiva sobre drets de les llogateres. Tindrà lloc a les 6 de la tarda al Centre Cívic Selves i Carner, situat a la Plaça Catalunya de Manresa. L’acte està obert a totes les persones que tinguin problemes relacionats amb el lloguer o vulguin informar-se sobre els seus drets.

L’activitat s’emmarca en la campanya de lloguers que l’entitat va iniciar el febrer de l’any passat per denunciar la situació d’ofec econòmic que pateixen moltes famílies llogateres. Segons explica la Plataforma al Bages, cada setmana arriben nous casos de famílies amenaçades de desnonament, pujades de lloguer, contractes amb clàusules abusives i pràctiques irregulars per part d’algunes immobiliàries i propietaris.

"Una missió gairebé impossible”

L’organització denuncia que l’accés a l’habitatge s’ha convertit en un problema cada cop més greu. A Manresa, els preus dels lloguers han augmentat més d’un 40% des del 2016, mentre que els salaris s’han mantingut pràcticament estancats. Aquesta situació, asseguren, fa que trobar un habitatge digne i assequible sigui “una missió gairebé impossible” per a moltes persones.

Amb aquesta assessoria col·lectiva, la PAHC Bages vol oferir suport i informació a les llogateres que es troben en situacions de conflicte amb la propietat o amb les immobiliàries, així com fomentar l’organització col·lectiva per defensar el dret a l’habitatge.

