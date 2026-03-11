Tradició
Del pregó a la Processó del Divendres Sant: els actes de la Setmana Santa a Manresa
El 29 de març al vespre se celebrarà la Processó del Silenci des de la Seu, i el 3 d'abril, la Del Divendres Sant
L'Agrupació d'Entitats de Setmana Santa de Manresa té a punt el programa d'actes d'enguany, que inclourà la Processó del Silenci i la Processó del Divendres Sant, els dies 29 de març i 3 d'abril, respectivament, a més a més del pregó que obrirà els actes, el dijous 26 de març, a càrrec de Pep Borrell Vilanova, conferenciant, escriptor i metge odontòleg. Parlarà de La Setmana Santa i la família en un acte a les 8 del vespre a l'auditori de la Plana.
L'acte del pregó del dijous 26 de març també acollirà el nomenament del Confrare Major en la persona de José Luis Cornejo Romero, amb un llarg bagatge dins de l'organització del Divendres Sant a Manresa.
El divendres 27 de març al matí es farà l'exposició del Pas de la Verge de N.S. Esperança Macarena a la basílica de la Seu, on es podrà veure fins al divendres 3 d'abril.
El Diumenge de Rams, 29 de març, al matí hi haurà la Festa del Banderer, amb desfilada dels Armats de Manresa pels carrers de la ciutat. A les 6 de la tarda, hi haurà Concert de Setmana Santa al Teatre Conservatori, a càrrec de la Unió Musical del Bages. Les entrades es poden comprar a la web del Kursaal per 12 euros. A taquilla, una hora abans del concert, costaran 15 euros.
A les 9 del vespre del mateix dia hi haurà la sortida de la Processó del Silenci des de la basílica de la Seu, amb l'Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de Portants del Sant Crist, la Congregació de la Verge dels Dolors i els Armats de Manresa.
El dimecres 1 d'abril es farà l'exposició del Pas de la Confraria de la Bona Mort a la Casa Rius Pastor, al carrer de Jaume I, 1 -3.
El divendres 3 d'abril, a les 10 del matí, l'exposició del Pas de la Confraria del Natzarè a Ca la Buresa, a la plaça de Fius i Palà, 1 i, a les 11, solemne Via Crucis a la basílica de la Seu organitzat per l'Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de Portants del Sant Crist de Manresa.
Ball de la Dansa de la Bona Mort
A les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec, ball de la Dansa de la mort i trasllat del pas del Natzarè a la basílica de la Seu. A les 7, també a Sant Domènec, presentació d'Honors del Maniple dels Armats de Manresa al Governador de la Minorisa Romana.
'Notice Templum'
A les 8 del vespre, arribada de la formació dels Armats a la basílica de la Seu. Notice Templum per part del Capità Manaia; Apertio Templum, amb Salutat dels arrengladors de la processó i del Confrare Major, i sortida de la solemne Processó del Divendres Sant. Durant el recorregut hi haurà evolucions dels Armats a la plaça d'en Creus, a la plaça Gispert, a la plaça de Valldaura i al Born. Dansa de la Mort a la sortida de la Seu, a la plaça Gispert, a la plaça Valldaura i al Born. A la sortida i arribada de la Seu, cant de saetas. A l'arribada a la Seu, encuentro del Sant Crist de l’Associació Reparadora Pius IXè i la Verge de l'Esperança Macarena.
L'ordre dels participants serà el següent:
- Armats de Manresa
- Pas i Confraria del Natzarè-Associació Reparadora de Pius IXè
- Cos de portants del Sant Crist i banda musical BT
- Reial i venerable Congregació de la Bona Mort-Dansa de la Mort de Manresa
- Pas i Penó de la Congregació de la Verge dels Dolors
- Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist
- Relíquia de la Santa Espina portada per la Presidència
- Pas de la germandat Nostra Senyora de l'Esperança Macarena, amb madrines i banda musical
El recorregut serà el següent:
- Basílica de la Seu
- Baixada de la Seu
- Carrer de Vallfonollosa
- Plaça d'en Creus
- Carrer de les Piques
- Plaça Llisach
- Passeig de la República
- Carrer de Talamanca
- Plaça Gispert
- Carrer del Camp d'Urgell
- Plaça de Valldaura
- Carrer d'Urgell
- Plaça d'Anselm Clavé
- Carrer de Sant Domènec
- Plaça de Fius i Palà
- Carrer del Born
- Plana de l'Om
- Passeig de la República
- Plaça Llissach
- Carrer de les Piques
- Plaça d'en Creus
- Carrer de Vallfonollosa
- Baixada de la Seu
- Basílica de la Seu
