Primeres afectacions per les protestes de docents als carrers de Manresa
El transport públic amb Sant Joan ha comunicat retards de la línia per manifestacions
Regió7
Una comunicació de l'empresa Sagalés de retards a la línia 760 Sant Joan de Vilatorrada-Manresa-Navarcles per protestes que dificulten el trànsit ha estat la primera afectació a la mobilitat comunicada en una jornada que anirà plena d'elles.
La protesta de les escoles de Valldaura i Muntanya del Drac de Manresa a la plaça del Mil·lenari, davant la Farinera Albareda era la primera que ha estat anunciada. A aquesta seguiran la convocatòria a l'institut Pius Font i Quer és a les 9.50. Tallaran durant una estona el carrer de la Pau. A Manresa mateix, personal de l'institut Guillem Catà tenen previst tallar l'avinguda Països Catalans a les 10 del matí. A les 11, professionals de la comunitat educativa de l’institut Lacetània faran el mateix a l'avinguda de les Bases. Els docents de l'escola Sant Vicenç de Sant Vicenç de Castellet han programat una cassolada a 2/4 de 5 de la tarda fins a la plaça del Pi. L'institut Llobregat de Sallent té previst dur a terme una concentració a les 11 del migdia a la rotonda de l'entrada sud de la població, a prop del centre.
Les accions volen fer públic el rebuig a l'acord al qual ha arribat el Govern amb els sindicats minoritaris en l'àmbit de l'Educació CCOO i UGT, i que consideren que no està legitimat pel gruix del professorat.
Les protestes, esgraonades no busquen paralitzar la ciutat sinó visibilitzar el desacord i la preocupació de la majoria de la comunitat docent.
