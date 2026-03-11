Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rosa Almirall aclarirà pors i preguntes a Manresa sobre els processos de trànsit social, hormonal i quirúrgic

Doctora en ginecologia i obstetrícia, és la creadora del servei Trànsit i ha estat directora durant 25 anys de serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva de l’ICS

L'acte forma part de les activitats organitzades en el Dia Internacional per a la Visibilitat Trans

La doctora i activista Rosa Almirall

La doctora i activista Rosa Almirall / Arxiu/EP

Regió7/G.C.

Manresa

Rosa Almirall i Oliver, doctora en ginecologia i obstetrícia, i activista pels drets de les persones trans*; directora de serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva de l’Institut Català de la Salut (ICS) durant 25 anys; creadora i responsable del servei Trànsit (2012–2023) al CAP Numància de Barcelona, i presidenta de l’Associació Kasa Trans*, serà una de les protagonistes dels actes organitzats a Manresa en el Dia Internacional per a la Visibilitat Trans*.

La xerrada d'Almirall tindrà lloc el dijous 26 de març, a les 6 de la tarda, el Centre Cultural del Casino de Manresa, amb l'enunciat Acollint pors i preguntes sobre les transicions. Es dirigeix a famílies i a persones properes a persones trans*, i serà oberta a tota la ciutadania. L’activitat té per objectiu generar un espai d’informació, reflexió i sensibilització per resoldre inquietuds, dubtes i pors que poden sorgir tant en les famílies com en les mateixes persones trans* amb relació als processos de trànsit social, hormonal i quirúrgic.

Està organitzada pel SAI LGTBI de l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del SAI LGTBI del Consell Comarcal del Bages.

Sessió de l'Espai Iris

El divendres 20 de març, de 5 a 7 de la tarda, tindrà lloc una nova sessió de l’Espai Iris, de trobada i creació de xarxa per a joves LGTBI+, a l’Espai Jove Joan Amades-Oficina Jove del Bages (c. Sant Blai, 14). La trobada serà oberta a totes aquelles persones joves que es puguin identificar amb aquestes sigles.

El dimarts 31 de març es penjarà la bandera trans* a la façana de l’Ajuntament de Manresa com a gest de reconeixement i de suport al col·lectiu trans*. L’acte pretén simbolitzar el compromís institucional per una ciutat lliure de discriminacions per motius d’identitat i expressió de gènere.

