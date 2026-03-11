Tres artistes de L’Art de Viure d’Ampans de Manresa exhibeixen les seves ‘Trajectòries Singulars’
La mostra inclou les obres de Manuel Ruiz, Marta Pérez i Lucas Jiménez i s’emmarca en la programació d’exposicions itinerants del projecte ‘artSingular’ de la Fundació Josep Santacreu
L’espai L’Art de Viure de la Fundació Ampans ha estrenat l’exposició 'Trajectòries Singulars' que recull l’obra de tres artistes participants al taller creatiu en què es reflecteix el seu recorregut i evolució artística. Els treballs de Manuel Ruiz, Marta Pérez i Lucas Jiménez es podran veure durant els dos pròxims mesos en el marc de la programació d’exposicions itinerants del projecte artSingular de la Fundació Josep Santacreu. A través d’aquesta iniciativa es pretén fer visible el talent artístic de persones amb discapacitat intel·lectual i donar-los l’oportunitat d’exposar la seva obra. La Fundació Josep Santacreu treballa per consolidar i ampliar la xarxa de tallers artístics del projecte artSingular.
Tres estils diferents
La mostra recull una àmplia col·lecció artística amb obres plenes de matisos i de sentit. Cadascú amb el seu estil personal i singular en què destaquen la serenitat d’en Manuel Ruiz, la pulsió creativa de la Marta Pérez i la subtilesa cromàtica i la composició ordenada dels dibuixos de Lucas Jiménez.
L’exposició és oberta al conjunt de la ciutadania i es pot visitar de dilluns a divendres de 10 a 17.00 hores a la galeria de L’Art de Viure (carrer Bernat Cabrera, 10) i també es pot concertar cita prèvia per demanar una visita comentada a través del correu electrònic artdeviure@ampans.cat.
L’art més accessible
El projecte L’Art de Viure d’Ampans va començar l’any 2017 i dos anys més tard va traslladar-se a l’actual espai creatiu: unes instal·lacions industrials renovades al bell mig de Manresa, que acullen unes 70 persones. El taller funciona 30 hores setmanals i és gratuït per a les persones vinculades a AMPANS . Les obres es poden adquirir a la mateixa instal·lació o també a la pagina web i els beneficis es destinen íntegrament al projecte artístic. Amb aquest projecte Ampans vol explicar també la manera que té l’entitat d’entendre i acompanyar a les persones: a traves de posar en valor les capacitat individuals, oferint els suports necessaris, fent-les visibles a la societat i aportant valor.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien