La UPC de Manresa uneix robòtica i química per trencar estereotips de gènere a les aules
El projecte ha estat escollit entre 81 propostes pel Departament d'Igualtat i Feminisme, que l'ha ajudat amb 50.000 euros
Jordi Morros /Regió7
La robòtica i la química no tenen ni entenen de gènere. Ho ha demostrat la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC), que aplica la intel·ligència artificial a robots educatius per trencar estereotips de gènere a les aules. També en el món de les enginyeries.
Un equip de recerca de la universitat manresana va posar en marxa temps enrere el projecte de robòtica social Qui-Bot H20. Ara farà un salt tecnològic amb la incorporació de la IA i gràcies a una subvenció de 50.000 euros del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Ha estat un dels vuit projectes seleccionats d'entre les 81 propostes presentades a la convocatòria de subvencions a projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes del govern.
Innovació i divulgació
Qui-Bot és un projecte de recerca en innovació docent i divulgació científica que incorpora i millora el pensament computacional d’alumnes d'educació infantil, primària i ESO de forma lúdica, mitjançant l'experimentació en química i robòtica.
Les activitats del projecte es basen en una programació gràfica intuïtiva, que permet accionar robots que interactuen en experiments de química aplicats a exemples quotidians. Es tracta d'una tecnologia innovadora, que fusiona robòtica educativa, enginyeria química, mecànica, TIC i perspectiva feminista.
El projecte el lideren els investigadors Marta Tarrés, enginyera informàtica, i Toni Dorado, d’enginyeria química. L’equip compta amb la participació d’estudiants dels graus en Enginyeria de Sistemes TIC i en Enginyeria Mecànica, i del màster in Machine Learning and Cybersecurity.
Es treballa en dues línies. L’anomenat ‘custom-bot’ (el químic). Evolució del prototip original, és capaç de manipular líquids amb precisió i fer experiments i reaccions químiques reals de manera autònoma. La segona línia és ‘humanoid-bot' (l'agent social). És la gran novetat d'aquesta fase. Incorpora intel·ligència artificial, visió per computador i interacció per veu. Aquest robot no només actua, sinó que interactua per facilitar la integració de la perspectiva feminista i estudiar la reacció dels infants en temps real.
Segons expliquen els coordinadors del projecte, "no es tracta només d'ensenyar tecnologia, sinó de canviar qui se sent convidat a crear-la. Amb Qui-Bot H2O demostrem que la robòtica i la química no tenen gènere, i ho fem amb tecnologia capdavantera i accessible per a tothom".
Filosofia de servei públic
Un dels trets distintius del projecte és la seva filosofia de servei públic. Els investigadors de l'EPSEM defensen un model de transferència de coneixement obert. Seguint aquest model, els robots estan dissenyats per ser totalment reproduïbles. L'objectiu és que els plànols, el codi i les instruccions de muntatge siguin d'accés lliure, cosa que permet que qualsevol centre educatiu pugui construir els seus propis Qui-Bots de manera assequible. Així es democratitza l'accés a eines educatives avançades sense les barreres econòmiques de les llicències privades.
Tallers a escoles i instituts
Fins al moment s’han realitzat 6 tallers per on han passat 212 nens i nenes de 44 escoles diferents. Les dades recollides en aquests tallers avalen la proposta: la satisfacció a les aules ha estat del 98,7%. La dada més rellevant és l'impacte en la percepció de gènere: després de l'experiència, s'elimina la bretxa d'interès tecnològic. Tant nens (89,5%) com nenes (92,5%) mostren el mateix entusiasme per l'enginyeria, trencant els estereotips tradicionals.
El projecte compta amb el suport d'un ampli teixit institucional del territori, incloent-hi el Consell Comarcal del Bages, el centre tecnològic CETIM i Aigües de Manresa, entre altres. Amb l'inici de la nova fase, l'objectiu és utilitzar l'enginyeria oberta per transformar els imaginaris col·lectius.
