USTEC lliura 3.600 firmes a l’Ajuntament de Manresa demanant més recursos a educació
La iniciativa arriba en un moment de mobilitzacions dels docents arreu de Catalunya
Regió7
El sindicat de l’ensenyament USTEC lliurarà 3.600 signatures de personal docent i d’atenció educativa a l’Ajuntament de Manresa. Són signatures que donen suport al manifest ‘Dignifiquem la nostra professió’, que, segons el sindicat, recull mesures per tal de millorar les condicions laborals i obtenir més recursos per a l’educació pública.
L’acció arriba en un moment de mobilitzacions de docents arreu de Catalunya. També a les comarques centrals.
Són signatures que s’han recollit entre professionals del món de l’ensenyament a la Catalunya central per reclamar millores laborals i reducció de la sobrecàrrega de treball. Es lliuraran al regidor d’Ensenyament, Pol Huguet. La USTEC destaca que representen el 70% dels docents del servei territorial de les comarques centrals.
Campanya a nivell de Catalunya
El sindicat ja va lliurar el passat 5 de març 50.000 signatures recollides a tot Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i a la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas. En aquest cas representen més del 58% de la plantilla que treballa per al Departament d’Educació i Formació Professional.
La recollida de signatures es va iniciar el curs passat amb el compromís d’entregar-les a l’Administració quan la major part del col·lectiu hi hagués donat suport. Segons USTEC, el suport obtingut és el més ampli que mai ha tingut una iniciativa d’aquest tipus dins del sector de l’educació pública.
Principals reivindicacions
Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut en els darrers anys, l’establiment d’un sistema d’actualització salarial vinculat a la inflació, la reversió de les retallades pendents i el reconeixement econòmic de totes les tasques que realitza el personal educatiu.
El sindicat també reclama reduir la burocràcia, disminuir la sobrecàrrega de treball, abaixar les ràtios a les aules i incrementar la plantilla i els recursos per garantir una educació inclusiva real.
Segons les dades de la campanya, el suport al manifest supera el 50% a totes les vegueries i és majoritari en la major part del territori. En el cas de les principals ciutats del país, el suport també és ampli, amb percentatges destacats en municipis com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Reus o Tarragona.
Nova fase
A partir d’ara, la campanya entra en una nova fase, segons el sindicat. Paral·lelament a la tramitació parlamentària de la petició, USTEC ha enviat alguns ajuntaments del país una proposta de moció de suport a les reivindicacions del personal educatiu amb l’objectiu que els plens municipals es posicionin i reforcin la pressió institucional.
El sindicat considera que aquesta mobilització evidencia un clam majoritari del personal educatiu i reclama a la Generalitat que escolti les demandes del sector i obri una nova etapa de negociació per millorar les condicions laborals i els recursos de l’educació pública.
Aquesta mateixa setmana Generalitat i els sindicats CCOO i UGT han signat un acord per millorar les condicions laborals dels professionals de l’educació. La USTEC ja ha declarat que no hi està d’acord.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt