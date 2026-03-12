Aigües de Manresa obre els resultats del projecte de sostenibilitat en el cicle de l’aigua a altres operadors i entitats
La jornada va servir per compartir solucions tecnològiques, aprenentatges i reptes del projecte “Sostenibilitat en el cicle de l’aigua”
Regió7
Aigües de Manresa va organitzar al Palau Firal de Manresa el taller tècnic “Transferència d’experiències del PERTE d’Aigües de Manresa”, una jornada concebuda per compartir coneixement i experiències amb una vintena de professionals i entitats del sector de l’aigua.
L’objectiu de la trobada va ser obrir els resultats del projecte “Sostenibilitat en el cicle de l’aigua” d’Aigües de Manresa a altres operadors i organitzacions, posant en comú solucions, aprenentatges i reptes vinculats a la digitalització i a la gestió avançada de les xarxes d’aigua. La jornada parteix de la idea que els reptes del cicle de l’aigua (digitalització, eficiència operativa o adaptació al canvi climàtic) requereixen compartir experiències i generar coneixement col·lectiu dins del sector.
El taller es va iniciar amb la benvinguda de l’Esther Costa, directora d’operacions d’Aigües de Manresa, i amb la presentació de la dinàmica que conduïa la sessió a càrrec de Sergi Compte, area manager d’R+D del Catalan Water Partnership, que ha destacat la importància d’espais de transferència tecnològica entre operadors i empreses.
Casos pràctics
Durant la jornada s’han exposat quatre casos pràctics desenvolupats en el marc del projecte, amb l’objectiu de compartir solucions replicables per altres gestors del cicle de l’aigua:
- El redisseny del sistema de telecontrol amb tecnologia oberta, a càrrec de la Marina Lloys, project manager de Telecontrol.
- L’evolució del GIS corporatiu, amb un model basat en tecnologies de codi obert que integra gestió de xarxa, simulació hidràulica i dades de sensors per avançar cap a una gestió més intel·ligent de les infraestructures, a càrrec de la Claudia Dragoste, project manager de GIS.
- El desplegament de la sensòrica a la xarxa, amb la instal·lació de prop de 3.750 sensors que permeten millorar el monitoratge i la presa de decisions operatives, a càrrec d’en Josep Maria Zaragoza, project manager de sensòrica.
- Aplicacions corporatives amb programari obert, desenvolupades sobre la plataforma Odoo per integrar dades i facilitar la planificació i el control dels processos interns, a càrrec de Jordi Cots, project manager d’aplicacions.
El taller ha combinat presentacions tècniques amb espais de debat i intercanvi entre participants. Aquest format ha permès compartir no només els resultats dels projectes, sinó també els aprenentatges, dificultats i decisions tecnològiques que hi ha darrere de la seva implementació.
Amb iniciatives com aquesta, Aigües de Manresa vol contribuir a enfortir l’ecosistema d’innovació del sector de l’aigua, promovent la col·laboració entre operadors, empreses i centres de coneixement i facilitant que les solucions desenvolupades es puguin replicar i adaptar en altres territoris.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu