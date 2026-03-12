Conductors del bus urbà de Manresa reclamen tenir un vàter fix on poder anar en hores de servei
Amb el canvi dels itineraris d’ençà que no passen pel Guimerà de baixada afirmen que han d’anar a fer les necessitats on poden i no descarten fer aturades si no se soluciona
Els conductors del bus urbà de Manresa amenacen d'aturar el servei si no es resol un problema que diuen que arrosseguen d’ençà que els recorreguts van deixar de passar pel carrer Guimerà de baixada. Quan hi passaven feien allà la regulació, que és una aturada d’uns minuts que permet al conductor anar a fer les seves necessitats. Allà, tenien una clau per poder anar a un lavabo del pàrquing de la Porxada. El problema, comenten, és que ara la regulació es fa en més d’un lloc, però que en cap no tenen un servei a la seva disposició. Posen com a exemple que a la plaça Espanya els proposen anar al bar de la plaça, que és un lloc que, fan notar, funciona amb l’horari del bar i no de bus, i que implica als usuaris que siguin al vehicle en aquell moment haver d’esperar i que es queixin perquè la majoria volen baixar a la prolongació Guimerà o al Pompeu Fabra.
Un dels tres delegats dels treballadors de Manresa Bus assegura que els ànims cada vegada estan més caldejats. Actualment, hi ha 30 conductors i escaig fent la feina i una vintena més que estan de baixa per motius i amb durades diverses, una xifra certament preocupant. El delegat afirma que ho explica que «ens cuiden poc». Per això han decidit «fer una denúncia pública». A banda de recórrer a les aturades, que «volem retardar tot el possible, però que semblen inevitables», també es plantegen portar el problema a un tribunal de mediació i a inspecció de treball perquè «és insalubre total».
«Ho trobem vergonyós»
El delegat remarca que el problema ve de fa més de dos anys enrere. «En un moment donat, parlant del futur del Guimerà amb l’anterior regidor [de Mobilitat, David-Aaron López], li vam preguntar on havien pensat posar els lavabos per al personal». La resposta va ser que «no hi havien pensat, però que ho treballaria amb els tècnics». El 20 d’octubre passat, quan es va canviar el recorregut, la proposta de l’Ajuntament, explica, «va ser utilitzar instal·lacions que ja existeixen, com bars, fleques i equipaments públics com el Kursaal, l’hospital i els CAP. Ho trobem vergonyós».
Primer, assenyala, perquè no sempre estan disponibles, atès que el bus funciona des de poc després de les 5 de la matinada fins passada la mitjanit; o perquè no estan a prop d’on es fa la regulació, com en el cas de l’Hospital de Sant Joan de Déu, que «és a més de deu minuts de la parada», o estan ocupats. «Suposa deixar el bus més estona de la prevista sense supervisió». Per tot plegat, reclamen disposar d’un espai per al seu ús.
Reducció del servei i seguretat
No és de l’únic que es queixen. També remarquen que els horaris de les línies Mion, La Parada i Balconada fora de la temporada lectiva són insuficients perquè, llevat del matí, que es nota que no hi ha classe, els usuaris són els mateixos. Una altra reivindicació té a veure amb la seguretat -pensant en les dues agressions que van patir dos conductors l'any passat- i en poder establir un canal directe amb la Policia Local. Asseguren en van parlar amb el regidor de Mobilitat (Carles Garcia) i amb el de Seguretat Ciutadana (Anjo Valentí) i «cap dels dos ha contestat».
