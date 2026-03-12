Junts per Manresa i Avenç Nacionalista exigeixen una condemna clara als atacs a Junts i l’assetjament a Ramon Bacardit
Consideren que no es pot normalitzar la intimidació contra representants polítics escollits democràticament
Junts per Manresa i Avenç Nacionalista denuncien amb la màxima contundència el comunicat fet públic per les entitats vinculades al 8-M, en què s’atribueixen explícitament els actes vandàlics contra el local de Junts a Manresa. "Aquest comunicat confirma la gravetat dels fets ocorreguts durant la manifestació i posa de manifest que darrere d’aquests actes hi ha una voluntat clara d’assenyalar i intimidar una formació política democràtica", asseguren.
Ambdues formacions consideren que aquesta mateixa autoria també s’ha d’estendre, si no es diu el contrari, al conjunt de pintades i accions d’assetjament que s’han produït els darrers dies contra el cap de llista de Junts a les eleccions municipals de 2027, Ramon Bacardit. En poc més d’una setmana, Bacardit ha estat objecte de cartells difamatoris, pintades intimidatòries i actes vandàlics contra el local del partit.
Junts per Catalunya, Junts per Manresa i Avenç Nacionalista rebutgen de manera rotunda qualsevol forma de violència política. Les dues formacions es refermen en els principis que han guiat sempre la seva acció: la defensa de la democràcia, el diàleg i els valors cívics que fonamenten la societat catalana.
L’alcaldable de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, ha afirmat que “quan determinats col·lectius passen de la discrepància política a l’assenyalament i a la violència, estan travessant una línia vermella que cap democràcia pot tolerar. Manresa no pot normalitzar la intimidació contra representants polítics escollits democràticament”.
En la mateixa línia, el president d’Avenç Nacionalista, Sergi Perramon, ha denunciat que “atribuir-se públicament actes vandàlics contra un partit polític és un fet d’una gravetat extrema. Utilitzar la intimidació i la violència com a eina d’extorsió ideològica és incompatible amb qualsevol societat democràtica”.
S'intenta legitimar la violència contra qui pensa diferent
Junts i Avenç recorden que els discursos d’odi es construeixen a partir de la deshumanització de l’adversari polític. "La història ha demostrat que aquests mecanismes són habituals en els preludis dels règims totalitaris: primer es construeix un relat falsificat per justificar l’assenyalament, i després s’intenta legitimar la violència contra qui pensa diferent".
Ambdues formacions reiteren que els seus projectes són profundament democràtics, humanistes i respectuosos amb la pluralitat ideològica. “Defensarem sempre el progrés social, una societat del benestar que no deixi ningú enrere, però també la seguretat als carrers, el respecte a la propietat privada, el progrés econòmic i una ciutat arrelada als valors democràtics”, han assenyalat.
Junts per Manresa i Avenç Nacionalista continuaran denunciant tots els actes d’assetjament, d’odi i de violència que es produeixin contra els seus representants o militants. Ho faran amb fermesa i amb la convicció que la resposta sempre ha de ser més democràcia.
Una condemna "sense ambigüitats" ni "silencis"
Alhora, exigeixen als partits amb representació al consistori i, especialment, al govern municipal que condemnin aquests fets amb la màxima contundència i sense ambigüitats. "En moments com aquest no hi ha espai per a silencis ni per a posicions tèbies: el govern de la ciutat ha de decidir clarament si es posa al costat dels demòcrates i de la convivència cívica, o si, amb la seva passivitat, acaba situant-se al costat dels qui utilitzen la violència, la intimidació i les actituds autoritàries per imposar el seu pensament. Els silencis davant la violència política només contribueixen a alimentar l’odi i a legitimar comportaments profundament antidemocràtics.
Demanen que "s'identifiqui, persegueixi i detingui els autors"
En aquest sentit, Junts per Manresa i Avenç Nacionalista també instem la consellera d’Interior, Núria Parlon, a posar tots els recursos i eines necessàries perquè el cos dels Mossos d’Esquadra "investigui aquests fets amb la màxima celeritat i identifiqui, persegueixi i detingui els autors d’aquests actes vandàlics i d’assetjament polític".
Defensen que Manresa mereix una política basada en el respecte, el debat d’idees i la convivència democràtica. "Qualsevol intent d’imposar el pensament únic a través de la intimidació o la violència ha de trobar la resposta clara i ferma de les institucions i de tota la societat", conclouen.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía