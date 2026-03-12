Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llancen escombraries per la finestra al carrer de la Llum de Manresa

Hi ha qui no es molesta a baixar les bosses de residus i les envia directament a la teulada d'un altre

Imatge captada per un veí

Imatge captada per un veí / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Manresa està immersa en un canvi de model de gestió de residus amb contenidors tancats que s'obren amb targeta magnètica, el de la fracció resta només un cop la setmana. Per contra, hi ha qui el que fa és obrir la finestra i llençar els residus per l'obertura com mostra aquesta fotografia del carrer de la Llum del barri de Valldaura.

Hi ha persones amb problemes de mobilitat i, sobretot, si són d'edat avançada a les quals se'ls fa pesat baixar la brossa i dipositar-la, cadascuna d'ella, allà on pertoca, però ho fan perquè entenen que és el correcte i no se'ls acudiria desfer-se dels residus de qualsevol manera. Però, pel que sembla, hi ha persones que per molt bé que tinguin les cames se'ls fa pesat baixar les escombraries i opten per fer el potiner.

Això permet que tota mena de residus que haurien d'anar a diferents contenidors apareguin sobre una mateixa teulada donant una imatge lamentable.

