Mig segle fent de les arrels a Manresa una (bona) excusa per al retrobament
Els Manresans Forans, que tot i marxar de la capital del Bages fa dècades se la senten molt seva, han tancat enguany les reunions anuals des del 1975
Confien que l’Ajuntament hi sàpiga donar continuïtat
«Ben bé nou anys han passat d’aquell febrer, d’aquell dia en què aquí a Sant Cugat una promesa naixia. Promesa d’uns exiliats de la ciutat de Manresa, que amb cors joves i animats portaven senyera estesa. Senyera de la ciutat on alguns d’ells varen néixer». Aquest poema de Lluís Beningues del 1983 il·lustra molt bé el sentiment de les persones que, a partir del 1975, es van anar sumant a la iniciativa Manresans Forans, una trobada anual pels volts de la Festa de la Llum que enguany ha viscut la darrera trobada, la 50a.
Tal com va explicar aquest diari, el col·lectiu ha passat el testimoni a l’alcalde Marc Aloy amb l’esperança que doni continuïtat a les trobades amb un altre format.
Però, com va néixer la idea? Té l’origen l’any 1974, amb la trobada a Sant Cugat i a Bellaterra de diversos manresans amics i coneguts que, per motius professionals, havien anat a treballar a Barcelona i a la seva àrea d’influència. D’aquí va sorgir la idea de celebrar la Festa de la Llum en un sopar pels voltants del 21 de febrer.
En aquest enllaç podeu trobar entrevistes a tres integrants del col·lectiu.
La Pubilla i el Batlle
El primer sopar va ser el 1975 en un restaurant, ja desaparegut, de la plaça de Can Cadena de Valldoreix i els anys següents es van anar reunint en diversos restaurants de Sant Cugat i de Bellaterra. Cada any escollien les seves autoritats a l’exili (Pubilla i Batlle), a qui corresponia l’honor d’organitzar la trobada de l’any següent. Els senyals d’identitat serien la banda, el bastó de comandament i el llibre d’actes amb la signatura dels assistents, que es va deixar de fer el 2019 i que guarda Jordi Canet, integrant del col·lectiu. Com a logotip van triar l’escut de Manresa acompanyat pel nom Manresans Forans.
Sovint, en ocasió del sopar, podien gaudir amb els dots literaris, poètics i humorístics d’algun dels assistents i al llibre d’actes van quedar per a la memòria des de dedicatòries fins a poemes com el citat, titulat La Llum de Manresa, fins a un curiós acròstic, en la trobada del 2001, on la primera lletra de cada frase formava Festa de la Llum, acompanyat per un dibuix de la Seu i del Pont Vell.
Entre els anys 1995 i 2001, l’assistència d’alguna manresana que vivia a Sabadell i a Terrassa va portar a obrir la trobada als manresans forans del Vallès i a celebrar-la en les dues ciutats vallesanes. D’un sopar es va passar a fer un dinar. L’any 2000 es va commemorar el 25è aniversari de la 1a trobada en un dinar al restaurant de la Vila Universitària de la UAB. Les autoritats d’aquell any, la Pubilla i el Batlle, hi van convidar l’aleshores alcalde de Manresa, Jordi Valls, que els va proposar fer la trobada de l’any següent a la seva ciutat d’origen. A partir del 2001, la capital del Bages va ser el punt de trobada. Des de Protocol de l’Ajuntament, conjuntament amb l’Associació Misteriosa Llum, es va facilitar el seu desenvolupament amb la proposta d’una activitat per fer al matí (una visita al Museu de la Ciència i la Tècnica, a Sant Benet, al Conservatori de música, a la Manresa universitària, al carrer del Balç, a la Fira de l’Aixada...). Tot seguit, s’organitzava el dinar de germanor, amb una tertúlia posterior, i el cant dels Goigs de la Misteriosa Llum com a cloenda. Al dinar hi assistia l’alcalde de Manresa o el regidor de Cultura i un representant dels administradors d’aquell any i de l’Associació Misteriosa Llum.
El 2008 van estrenar una pàgina web de les trobades, que s’ha anat actualitzant; a partir del 2019 l’organització va recaure en una comissió permanent, el 2021 no van fer trobada per la covid i la del 2022 es va traslladar al maig coincidint amb la Manresa 2022.
