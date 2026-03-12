El net del Nostradamus català analitza a Manresa les prediccions del seu avi
L'acte és organitzat per l'ANC i tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Montepio
El net d'Alexandre Deulofeu, el Nostradamus català, Juli Gutiérrez Deulofeu, serà avui dijous, en un acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Manresa, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Montepio.
L'ANC organitza l'acte per donar a conèixer el polític i farmacèutic Alexandre Deulofeu, "que va predir i datar amb precisió els grans moviments de la història. Va deixar escrit que la desintegració de l'Estat espanyol era inevitable i que es produiria als voltants de l'any 2029". La matemàtica de la història, una teoria de nou volums analitzada pel seu net, serà comentada durant la conferència.
Alexandre Deulofeu va néixer a l'Armentera (Alt Empordà) el 1903. Va estudiar Farmàcia i Química, però la seva gran passió va ser analitzar l'evolució de la història de la humanitat fins a extreure'n una teoria matemàtica que explica el naixement, creixement i decadència de totes les civilitzacions a través de cicles temporals de 5.100 anys.
Aplicant aquesta teoria, va predir esdeveniments històrics, des de la desintegració de la Unió Soviètica a l'auge de l'imperi alemany en ple segle XXI. I sobre l'Estat espanyol va fer un càlcul el 1972: es desmembrarà el 2029, coincidint amb els 550 anys de creació de l'Imperi dels Reis Catòlics. Ara els pensaments i teories de Deulofeu les recull en un llibre el seu net, Juli Gutiérrez, que explica els secrets del seu avi.
Coneixement dels cicles
Alexandre Deulofeu va afirmar que les civilitzacions i els imperis passen per uns cicles equivalents als cicles naturals dels éssers vius. Cada civilització pot arribar a viure tres cicles de 1.700 anys cadascun. Compresos a dins de les civilitzacions, els imperis tenen una durada mitjana de 550 anys.
Afirmà que mitjançant el coneixement dels cicles es poden evitar les guerres, considerades innecessàries, fent que els processos esdevinguin pacífics en lloc de violents. També va afirmar que la humanitat podrà ser capaç de conèixer-los, d'alterar els mateixos cicles, i que el món ha de tendir a organitzar-se sota la forma d'una confederació universal de pobles lliures. En aquest sentit, proposa l'adopció d'una llengua auxiliar internacional, com l'esperanto, en què es facin les deliberacions del parlament mundial.
Va ser regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Figueres i també alcalde accidental durant la Guerra Civil. Un cop acabada la guerra va haver d'exiliar-se a França, on va exercir diverses feines, entre elles la de músic professional, i va establir amistat amb altres catalans com Francesc Pujols, Salvador Dalí o el fotògraf Joaquim Fort de Ribot, amb el qual duria a terme diverses investigacions sobre l'art romànic empordanès i de la Catalunya Nord que donarien lloc a les seves teories sobre l'origen català de l'art romànic europeu.
