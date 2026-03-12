Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El net del Nostradamus català augura a Manresa la caiguda dels imperis espanyol, francès i britànic

Planteja la possibilitat de pactar amb Donald Trump acollir bases militars a canvi de facilitar la independència de Catalunya

A l'esquerra Juli Gutiérrez Deulofeu durant la seva intervenció i, a la dreta, Josep Maria Pintó Coordinador de l'ANC a Manresa

A l'esquerra Juli Gutiérrez Deulofeu durant la seva intervenció i, a la dreta, Josep Maria Pintó Coordinador de l'ANC a Manresa / Oscar Bayona

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Un autèntic vendaval de períodes històrics, noms de líders i cruïlles en el temps ha sacsejat la sala d'actes del Montepio durant la compareixença del net d'Alexandre Deulofeu, el Nostradamus català, Juli Gutiérrez Deulofeu, en l'acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El descendent del farmacèutic, químic i historiador que va predir esdeveniments històrics com la implosió de Iugoslàvia, la desintegració de la Unió Soviètica i l'auge de la Xina va defensar la naturalesa "orgànica" del pensament del seu avui que va fusionar les matemàtiques amb els processos dels imperis segmentats en fases amb comportaments propis que fan que la història es repeteixi cada 1700 anys. "La matemàtica de la història" planteja un comportament cíclic que, pel que interessa especialment als catalans independentistes, suposaria la fi de l'imperi espanyol l'any 2029. Però no només l'espanyol sinó que a darrere vindrien el francès i el britànic deixant Alemanya com a potència suprema a Europa.

Entre les digressions més celebrades va plantejar que es podria aprofitar la situació de decadència d'Espanya i l'actual confrontació amb Donald Trump per oferir la possibilitat d'acollir bases militars en territori català a canvi de facilitar la independència del país.

"El temps de l'Estat espanyol s'ha acabat"

Juli Gutiérrez Deulofeu va considerar possible que l'administració nord-americana conegui i utilitzi l'obra del seu avi, ja que Salvador Dalí li va regalar un exemplar de "La matemàtica de la història" a Nelson Aldrich Rockefeller, vicepresident dels Estats Units (1974-1977) sota la presidència de Gerald Ford.

Segons va dir, Donald Trump podria voler ser el primer líder que conquereix un altre imperi, en aquest cas Europa, que es troba en fase de fragmentació. Això seria així, perquè no té cap altre enemic poderós al món, excepte la Xina, que no té pretensions de dominar més territori físicament quan li resulta molt més beneficiós controlar-lo comercialment.

Així que, segons afirma, a l'horitzó una guerra civil a França el 2053, Alemanya hegemònica a Europa i un Estat espanyol "el temps del qual s'ha acabat".

