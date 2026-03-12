Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La producció i el consum sostenibles, tema de les jornades de l'Institut Lacetània de Manresa, que celebren 40 anys

Del 23 al 27 de març s'han organitzat activitats, tallers i xerrades per a l’alumnat i el conjunt de la ciutadania

Toni Lodeiro pronunciarà la conferència inaugural i el científic i divulgador Antonio Turiel, reconegut en la crisi energètica, una de les ponències

Toni Lodeiro pronunciarà la conferència inaugural i el científic i divulgador Antonio Turiel, reconegut en la crisi energètica, una de les ponències / Arxiu particular/Dani Blanco

Regió7

Manresa

Del 23 al 27 de març, l’Institut Lacetània de Manresa celebra la 40a edició de les seves jornades, un esdeveniment que des de fa quatre dècades permet als estudiants ampliar els seus coneixements sobre temes d’actualitat de la mà d’experts de sectors molt diversos. Les jornades han consolidat el centre com un pol de coneixement a la Catalunya Central i, des de fa uns anys, inclouen sessions obertes a tota la ciutadania.

Enguany, l’esdeveniment se centra en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12: Producció i Consum Sostenibles. L’alumnat tindrà l’oportunitat de participar en tallers pràctics sobre reparabilitat, reducció de residus industrials i models de producció més eficients, mentre que la ciutadania podrà assistir a conferències i xerrades divulgatives a càrrec de referents en sostenibilitat.

La inauguracio i els ponents

La ponència inaugural tindrà lloc el dilluns 23 de març a les 6 de la tarda a la Sala 2000 de l’institut i anirà a càrrec de Toni Lodeiro, especialista en consum conscient i estils de vida sostenibles. Lodeiro és divulgador i formador en xerrades i tallers sobre consum conscient. L'any 2008 va publicar el llibre Consumir menos, vivir mejor. Ideas prácticas para un consumo más consciente, que es va convertir en el manual de referència sobre el tema. Des del 2013 ha col·laborat amb la revista Opcions, publicació referent a nivell estatal en la investigació i divulgació del consum conscient i transformador. Ha treballat amb els ajuntaments de ciutats com Barcelona, Madrid i Saragossa en l'elaboració d'estratègies d'impuls del consum responsable.

Les jornades comptaran amb altres ponents destacats com Gerard Pijoan, expert en economia social i cooperativa; Antonio Turiel, científic i divulgador reconegut en la crisi energètica llicenciat en Física i Matemàtiques i doctor en Física Teòrica per la Universitat Autònoma de Madrid; treballa com a Investigador Científic a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. També hi participaran Cristina Casanova, experta en transformació de models de negoci cap a la sostenibilitat, i Ricard Jornet, empresari de referència en restauració i turisme responsable i circular.

Notícies relacionades

Amb aquesta edició, l’Institut Lacetània vol reafirmar el seu compromís amb la formació tècnica i la consciència social, convertint les seves jornades en una cita clau per a estudiants, professionals i veïns interessats en conèixer i debatre sobre pràctiques sostenibles que poden marcar la diferència en la indústria i en la vida quotidiana.

