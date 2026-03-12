Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Xoca contra un vehicle estacionat a Manresa i dona positiu penal a la prova d'alcoholèmia

Un conductor sotmetent-se a una prova d'alcoholèmia

Un conductor sotmetent-se a una prova d'alcoholèmia / MARC MARTI / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Un home de 64 anys va quedar denunciat per la Policia Local de Manresa després de provocar un accident conduint sota els efectes de l'alcohol. El conductor, un veí de Manresa, circulava per la plaça del Milcentenari de la capital del Bages i va col·lidir contra un cotxe que estava estacionat.

L'accident es va produir poc abans de les 12 del migdia d'aquest dimecres, i l'home va sortir il·lès de la col·lisió. Ningú altre no va patir ferides en l'accident.

En acudir al lloc, la Policia Local de Manresa va sotmetre el conductor a la prova d'alcoholèmia, donant com a resultat un positiu penal. Encara que no ha transcendit el valor exacte, un positiu penal significa donar una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,60 mil·ligrams per litre. Ara, aquest conductor quedarà citat per un judici ràpid on, com a mínim, perdrà el carnet de conduir per un mínim de 8 mesos.

