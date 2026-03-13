Abdellah Anhari, president de l'Associació Cultural Islàmica del Bages: "Els fets són inacceptables tant dins com fora de la mesquita"
Anhari explica que els joves que van originar el conflicte no eren coneguts per la comunitat de freqüenta la mesquita, sinó que serien "joves de Ramadà", que només hi van durant aquesta festa
Li preocupa que aquest episodi pugui donar mala imatge als musulmans que viuen a Manresa i remarca que és un cas aïllat i, en cap cas, generalitzat
"Els fets ocorreguts són inacceptables tant dins com fora de la mesquita". Així de contundent ha estat el president de l'Associació Cultural Islàmica del Bages, Abdellah Anhari, referent a les agressions comeses per un grup de joves al temple Al-Fath, a la via de Sant Ignasi de Manresa. Segons explica a aquest diari, els nois, d'origen marroquí, no eren coneguts per la comunitat que va a la mesquita amb assiduïtat, sinó que serien el que es coneix com a "joves de Ramadà", que només hi van durant els dies que se celebra de la festa.
El primer dels episodis violents va tenir lloc el vespre del 19 de febrer, que coincidia amb el segon dia del Ramadà. Va ser en una sala on se solen fer classes d'àrab i que, durant la festa, s'obre per fer-hi la salat Tarawih, una oració voluntària que es fa al final del dia durant el mes de celebració. En aquell moment, mentre una vintena de fidels resaven, els nois va començar a increpar alguns dels assistents i, fins i tot, a colpejar-los a l'esquena mentre feien l'oració. En conseqüència, es va acabar generant una discussió.
De seguida, alguns voluntaris de la mesquita van intervenir i van aconseguir frenar-los, però la baralla va continuar, ara ja fora del temple. "Llavors, els implicats van trucar a alguns amics i, un cop reunits, van agredir a un noi mentre tornava a casa seva", explica Anhari. La víctima és, justament, qui va denunciar els fets, possibilitant que els Mossos d'Esquadra iniciessin la corresponent investigació per donar amb els culpables.
Durant els pròxims dies, fins al 24 de febrer, els joves que havien provocat aquests incidents van continuar mantenint una conducta incívica llençant pedres a la mesquita, als fidels que hi anaven, als agents que controlaven l'entorn i a vehicles que estaven estacionats a la zona. "No només molestaven a la comunitat islàmica, sinó tothom qui hi passava. Pertorbaven l'ordre públic", assenyala el president de l'associació cultural.
Per agilitzar la investigació, la mateixa comunitat va posar a disposició dels Mossos d'Esquadra les gravacions de l'episodi viscut dins de la mesquita i, finalment, aquest dimecres 11 de març agents de la policia catalana, en col·laboració amb la Policia Local, van detenir un jove de divuit anys i set menors com a presumptes autors dels delictes de lesions, amenaces, desordres públics i d'un delicte contra la llibertat, la consciència i els sentiments religiosos.
A hores d'ara, la comunitat desconeix el motiu pel qual es va originar el conflicte, però manté que "és inacceptable i molt greu". De la mateixa manera, Anhari ha volgut agrair la col·laboració i l'efectivitat dels cossos de seguretat per la seva actuació.
"Això ens donarà mala imatge"
"A la mesquita acostumem a fer moltes activitats per treballar la convivència i el respecte a la llibertat de tothom, però aquest episodi ens ha fet mal. Trenca la feina que hem fet durant molt de temps", segons apunta Abdellah Anhari.
A més, tem que els fets puguin donar mala imatge a la comunitat islàmica, "sobretot en aquest context en què l'extrema dreta està en auge i ho pot utilitzar en el seu favor, com si tots els musulmans féssim el mateix". Per això, subratlla que aquest és un fet puntual i que no representa la comunitat que resideix a Manresa.
