Anjo Valentí: "En el cas dels incidents a la mesquita, ha funcionat la coordinació entre Policia Local, Mossos i la comunitat islàmica"
El regidor de seguretat de ciutadana de Manresa recorda que en temps de Ramadà ja es fan controls policials preventius
El regidor de seguretat de ciutadana de Manresa, Anjo Valentí, ha celebrat que hagi funcionat la coordinació entre la Policia Local de Manresa, els Mossos, i la comunitat islàmica, en el cas de l'agressió i els aldarulls que es van viure dies enrere al voltant de la mesquita Al-Fath de la Via Sant Ignasi de Manresa.
Anjo Valentí recorda que cada Ramadà, la Policia Local de Manresa desplega controls preventius per assegurar l'entorn de les dues mesquites de la ciutat. En aquest cas, "quan la comunitat de la mesquita Al-Fath va notificar aquests problemes, es van intensificar". Finalment, els dos cossos policials van acabar identificant, i els Mossos detenint aquests agressors.
El regidor manresà considera que els fets ocorreguts "són obra de joves, la majoria menors, incívics. És més greu que passi en Ramadà, però cal recordar que aquí també hi ha incidents per Nadal, gent que destrossa simbologia". En aquest sentit, "ho lamentem, com lamentem qualsevol incident que passi a la ciutat i, afortunadament, s'ha pogut resoldre amb rapidesa".
