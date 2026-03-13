Nova manifestació de docents a Manresa la setmana vinent: quan serà i què se'n sap?
Sortiran a 2/4 d'1 del migdia de la zona del Congost i la marxa arribarà fins als Serveis d'Educació
Els sindicats USTEC, ASPEPC, CGT i La Intersindical han anunciat la convocatòria d’una setmana de vagues i mobilitzacions al sector educatiu arreu de Catalunya, que tindrà lloc del 16 al 20 de març. Actualment, les mobilitzacions ja s’estan desenvolupant a l’àrea del Barcelonès i del Baix Llobregat. Posteriorment, les protestes es traslladaran a Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès, i el dimecres 18 de març serà el torn de la Catalunya Central, juntament amb Lleida i el Pirineu.
Dimecres, la manifestació de la Catalunya central es portarà a terme a Manresa, amb sortida a 2/4 d'1 del migdia de la zona del Congost. La marxa creuarà la ciutat fins arribar als Serveis d'Educació, a la carretera de Vic. Dimecres passat hi va haver una jornada de protestes en la qual personal educatiu va tallar carrers i carreteres pròximes a escoles i instituts.
Els sindicats assenyalen que la jornada de vaga del 18 de març a la Catalunya Central serà especialment rellevant per denunciar la situació del sistema educatiu i exigir respostes immediates al Departament d’Educació. El divendres 20 de març la convocatòria de vaga s’estendrà a tots els serveis territorials de Catalunya i culminarà amb una manifestació a Barcelona.
Principals reivindicacions
Entre les principals reivindicacions del sector hi ha la millora real de les condicions laborals del personal docent i educatiu, la reducció de les ràtios a les aules per garantir una atenció adequada a l’alumnat, l’increment de personal i de recursos als centres educatius, la reducció de la burocràcia i una aposta clara i decidida per l’educació pública.
Els sindicats subratllen que el conflicte no afecta només les condicions laborals del personal educatiu, sinó també el futur de l’educació pública i el dret de l’alumnat a rebre una educació de qualitat.
Finalment, fan una crida a tota la comunitat educativa —docents, personal dels centres, famílies i estudiants— perquè participi en les mobilitzacions i en les jornades de vaga. També apel·len al conjunt de la societat a defensar l’educació pública, que consideren un pilar fonamental per garantir la igualtat d’oportunitats i la justícia social.
Les organitzacions sindicals asseguren que aquesta serà una setmana de mobilització, denúncia i defensa de l’educació pública davant la manca de respostes del Departament d’Educació a les reivindicacions del sector.
A la Catalunya Central, el personal educatiu està cridat a la vaga el dimecres 18 de març i també el divendres 20 de març, en el marc d’un calendari de mobilitzacions descentralitzades que s’estendran per diferents territoris del país.
Els sindicats també han expressat el seu rebuig frontal a l’acord signat dilluns passat entre el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT. Consideren que es tracta d’un acord “absolutament insuficient”, que no dona resposta a les reivindicacions que el col·lectiu fa anys que planteja i que, a més, pretén tancar en fals un conflicte que —asseguren— continua viu als centres educatius i als carrers.
Segons els convocants, la comunitat educativa no ha estat escoltada i les assemblees de treballadores i treballadors han expressat clarament que no és el moment de desmobilitzar-se, sinó d’intensificar la pressió per aconseguir millores reals per a l’educació pública.
Els sindicats denuncien que el sector educatiu arrossega des de fa anys una situació marcada per les retallades, la manca de recursos, la precarietat laboral i la presa de decisions polítiques “d’esquena als centres educatius”. En aquest context, remarquen que el professorat i el personal educatiu continuen sostenint el sistema amb un sobreesforç constant.
