Els Comuns anuncien que el tren-tram de Manresa a Santpedor serà «realitat aviat»
David Cid i Laura Massana destaquen la partida aconseguida per climatitzar i arreglar banys de la residència pública de la Font dels Capellans enguany
De l'acord de pressupostos assolit amb el PSC subratllen els diners que hi arribaran per millorar la connexió en autobús amb Barcelona
El diputat i portaveu de Comuns al Parlament de Catalunya, David Cid, ha triat l’estació d’autobusos i de Ferrocarrils de la Generalitat a Manresa per anunciar que, amb l’acord de pressupostos al qual ha arribat la seva formació amb el PSC de Salvador Illa, s’ha fet «un pas clau per fer realitat aviat el tren-tram fins a Santpedor».
David Cid ha volgut deixar clar que «el nostre projecte va més enllà, cap a Sallent i Sant Joan, i no abandonem. Però sí que considerem que el fet que comenci a caminar el tram fins a Santpedor és un pas important, perquè quan més aviat puguem veure raïls millor». També en l’àmbit ferroviari, el diputat i portaveu dels Comuns al Parlament ha assegurat que la seva formació ha entomat el compromís que Manresa no pot quedar enrere pel que fa a l’eix ferroviari transversal i que «la pota de la Catalunya central Manresa ha de ser sí o sí part d’aquesta planificació, pel que representa de població i de node de la Catalunya central».
Cal recordar que la Generalitat ha decidit treure la pols de manera efectiva al projecte de l’Eix Transversal Ferroviari, idea amb plena incidència a la Catalunya Central (al Bages i l’Anoia) que va néixer a mitjans de la primera dècada d’aquest segle de la mà del Tripartit, però que durant més de 15 anys ha quedat enterrada en un calaix.
Mantenir descomptes
També sobre mobilitat, Cid ha destacat la contribució dels Comuns per «mantenir el 50% de descompte en la mobilitat en transport públic», una reducció que a parer de la seva formació «no només s’ha d’aplicar el 2026 sinó el 2027 i el 2028».
Cid ha recordat que Manresa participa en el pla de 21 milions de millores del servei de bus amb Barcelona. I, ara, especialment, «toca reforçar la connexió amb Barcelona amb autobús quan Rodalies no funciona com cal. Ens han signat negre sobre blanc que es presentarà una oferta concreta per ampliar el servei», ha manifestat.
Molt orgullosos s’han mostrat tant ell com Laura Massana, portaveu de Manresa en Comú, que a l’acord de pressupostos de la Generalitat consti una «partida per climatitzar i arreglar banys de la residència de la Font dels Capellans el 2026». La quantitat no figura perquè cal fer primer el pressupost, però tant Cid com Massana han celebrat que hi hagi una inversió important per millorar el servei que presta l’única residència pública de Manresa.
Han explicat que les novetats han estat exposades tant a l’entorn de la residència i l’associació de veïns com a Xarxa7, plataforma que vol obrir debat per resoldre les mancances d’infraestructures al territori de la Catalunya central.
