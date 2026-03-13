Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà

Els arrestats, que formen part de la comunitat marroquina, increpaven i colpejaven fidels durant la pregària, impedint-los exercir el dret a la llibertat religiosa, i van agredir un home a l’exterior del temple després que aquest els hi recriminés la seva actitud

Imatge de l'interior de la mesquita Al-Fath, en una imatge d'arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir el passat 11 de març un jove de divuit anys i set menors com a presumptes autors dels delictes de lesions, amenaces, desordres públics i un delicte contra la llibertat, la consciència i els sentiments religiosos.

Entre el 19 i el 24 de febrer, coincidint amb la celebració del Ramadà, es van produir diversos incidents entorn de la mesquita Al-Fath, de la Via Sant ignasi de Manresa, tant a l’interior com a l’exterior del temple. Durant aquests dies, un grup de joves, que formen part de la comunitat marroquina, va protagonitzar agressions, conductes incíviques i alteracions a l’ordre públic als accessos i a les sortides de la mesquita, generant molèsties a la resta de fidels i als vianants de la zona.

El primer incident es va produir el 19 de febrer al vespre, quan diversos joves van accedir a l’interior de la mesquita mentre els fidels estaven resant. Els joves van començar a increpar i agredir algunes de les persones presents, aprofitant el fet que aquestes no poden interrompre la pregària.

Un cop finalitzada l’oració, algunes de les víctimes els van recriminar els fets, cosa que va generar nous aldarulls. Minuts més tard, un dels fidels que els havia advertit de la seva actitud va ser agredit al carrer quan anava cap a casa seva.

En els dies posteriors es van continuar produint incidents que van generar inquietud entre els veïns de la zona. La comunitat musulmana va demanar suport als Mossos d’Esquadra per garantir que els fidels poguessin celebrar les pregàries amb seguretat.

Per aquest motiu, els Mossos d’Esquadra van reforçar la presència policial en les franges horàries de més afluència, realitzant controls dinàmics per prevenir noves alteracions de l’ordre públic i garantir l’accés i la sortida del temple.

En més d’una ocasió, els joves van llançar pedres i objectes als indicatius policials que es trobaven controlant l’entorn de la mesquita i a les persones que anaven a resar.

Gràcies a les gestions policials i a la identificació prèvia d’alguns implicats, l’11 de març els agents van poder localitzar i detenir vuit dels presumptes autors, set dels quals menors d’edat. Els menors han passat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre que el major d’edat passarà les pròximes hores a disposició judicial.

TEMES

