Els professors del Pius Font i Quer de Manresa aturaran les sortides escolars el curs vinent
La mesura, decidida ja per 220 centres, forma part de les protestes dels docents per exigir millores
Els professors de l’institut Pius Font i Quer de Manresa deixaran de fer sortides escolars, colònies incloses, a partir del curs vinent. Així es va decidir al claustre del centre. D’aquesta forma s’afegeixen a la campanya per aturar les sortides escolars fins que, asseguren, Educació no implementi millores reals i efectives al sistema públic.
La iniciativa s’emmarca en les mobilitzacions que les darreres setmanes protagonitza el col·lectiu de mestres i professors. En aquest cas concret, més de 220 centres educatius ja s’han adherit a la campanya ‘Aturem les sortides i les colònies’.
Els docents expliquen que l’impacte de la mesura en sectors com el transport, l’allotjament i el lleure cultural, és una eina per forçar el Departament d’Educació a «sortir de l’immobilisme».
Subratllen que no es tracta d’una decisió contra l’alumnat i les famílies, ben al contrari, sinó que és una forma de pressió més per aconseguir un acord beneficiós per al conjunt de l’alumnat, les famílies i docents del país. Ressalta que la qualitat educativa no es pot continuar sostenint exclusivament sobre el voluntarisme i el sobreesforç dels professionals.
Afirmen que els motius que han dut a prendre aquesta decisió són que s’assumeixen riscos personals i legals sense el suport institucional necessari. També reclamen que s’acabi amb la burocràcia que satura els docents de tasques administratives i els allunya de la seva tasca essencial que és educar, i demanen més recursos per garantir una inclusió real.
Insisteixen que les protestes continuaran fins que no hi hagi salaris dignes, baixin les ràtios, es redueixi dràsticament la burocràcia, s’incrementin els recursos humans i materials per atendre la diversitat i es recuperi la democràcia als centres.
Finalment, manifesten que «per dignitat professional i per una educació pública que estigui a l’altura del país que volem, fins que no hi hagi compromisos reals, hi haurà aturada».
A la Catalunya central l’Assemblea de Docents ha convocat vaga per al pròxim dimecres, 18 de març.
