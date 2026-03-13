Manresa ofereix activitats gratuïtes perquè infants, adolescents i joves s'allunyin de les pantalles
La programació, que s’estén de març a juliol, inclou contacontes, jocs tradicionals i sessions de cinema a la fresca
Regió7
Amb l’arribada de la primavera, l’Ajuntament de Manresa posarà en marxa Al carrer!, un extens programa d’activitats gratuïtes adreçades a infants, adolescents i joves que es farà en diversos espais públics de la ciutat entre el 22 de març i el 24 de juliol.
El programa, que es va iniciar l’any passat amb les propostes Fil de contes, Juguem a les places i Cinema a la fresca, s’aplega aquest any sota el nom d’Al carrer! i s’amplia amb l’Àrea Jove per arribar als adolescents i joves de 12 anys en endavant. L’objectiu d’Al carrer! és recuperar el lleure a l’espai públic, oferir alternatives d’oci lluny de pantalles, i fomentar la cohesió social a través de l’ús del català com a llengua vehicular.
Al carrer! els infants podran endinsar-se en el món dels contes i dels jocs en un ambient creatiu i familiar, i els adolescents i joves tindran el seu espai lluny de pantalles amb activitats esportives, artístiques, culturals i de lleure per gaudir amb les seves amistats. A partir del 5 de juny, arribaran les sessions de cinema a la fresca, una iniciativa perquè veïns i veïnes passin una estona ben entretinguda. La programació d’Al carrer! ha comptat amb la complicitat i col·laboració de nombroses entitats i associacions de la ciutat.
Àrea Jove: esport, art, cultura i lleure
La novetat d’aquest any és Àrea Jove per a adolescents i joves a partir de 12 anys. El programa inclou vuit propostes de caràcter esportiu, artístic, cultural i de lleure en sis espais de la ciutat.
A la plaça Major, el jovent podrà jugar a pickletball, un esport semblant al pàdel que es juga amb parelles o equips de quatre, i també hi podran fer els primers passos com a DJ en un taller per aprendre tècniques i eines musicals. A la plaça Sant Domènec s’hi farà un taller per aprendre a reparar el propi monopatí, a crear-ne un de dits, i dedicar una bona estona a patinar sobre l’asfalt. Al mateix espai, a finals de juliol, hi haurà una tarda de ping-pong amb partides obertes.
Les propostes també inclouen un espai per opinar i reflectir ‘De quin color veus Manresa?’ a través d’una activitat artística col·lectiva que es farà a la plaça Neus Català. També hi haurà un taller de circ a la plaça Europa per aprendre l’art del trapezi, dels malabars i fer equilibris en un cable d’acer.
La dansa urbana i el breakdance tindran cabuda a la plaça Catalunya amb un taller per fer els primers passos en aquest àmbit i moure’s al ritme de la música, i a la Plana de l’Om, una tarda d’escacs perquè cadascú pugui posar a prova els seus dots estratègics.
Les activitats d’Àrea Jove, que es faran entre el 27 de març i el 24 de juliol, compten amb la col·laboració de La Crica, Stalow, Escacs Catalònia Club, Associació Pickletball del Bages i l’Escola de Dansa Julieta Soler.
Propostes per als més petits i famílies
El cicle Fil de contes, que es va iniciar l’any passat amb molt bona acollida, oferirà sis sessions de contacontes a la plaça Simeó Selga (20 i 27 de març), a la plaça Catalunya (17 i 24 d’abril) i al pati de la Casa Caritat (22 i 29 de maig). A partir de les 5 de la tarda, infants i famílies podran decoraran la plaça i participar en diverses activitats, i a les 6, serà moment per asseure’s i estar ben atents a les propostes de les companyies Anna Roca, Kali Teatre i Tanaka Teatre, així com d’Ada Cusidó Garí, Li Morenita i Santi Rovira.
Fil de contes compta amb la col·laboració de la Biblioteca del Casino, l’Institut Lluís de Peguera i les associacions veïnals de Poble Nou, Vic – Remei, Saldes - Plaça Catalunya i Passeig i Rodalies.
D'altra banda, el cicle Juguem a les places! proposa jocs tradicionals, simbòlics i de construcció per a infants de 3 a 9 anys durant el mes de maig. Les sessions es faran a la plaça de la Música (Barri Antic), a la plaça de la Pau (barri de la Font) i a la plaça 8 de Març (barri de Valldaura). Les activitats es faran de les 5 a dos quarts de 7 de la tarda.
L'activitat és una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn de Manresa, on col·laboren l'Ajuntament de Manresa i el departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.
Cinema a la fresca
Pels mesos de juny i juliol s’han programat quatre sessions de Cinema a la fresca, una oportunitat perquè persones de totes les edats surtin al carrer quan el sol ja s’ha post i comparteixin espai i una bona dosi d’entreteniment.
Aquest any, les projeccions es podran veure a la plaça 8 de Març (barri de Valldaura); a la plaça d’Assumpció Balaguer Golobart (barri de la Carretera de Santpedor), a la plaça de la Pau (barri de la Font dels Capellans), i al Pati del Casal de Viladordis (barri de Viladordis). En els tres primers barris, les projeccions coincidiran amb les respectives festes majors. Els títols de les pel·lícules es donaran a conèixer al llarg del mes de maig.
Cinema a la fresca compta amb la col·laboració d’Atlàntida Picture Show, Cineclub Manresa, les associacions veïnals de la Carretera de Santpedor, de la Font dels Capellans, de Valldaura i de Viladordis i del Casal de Viladordis.
Podeu consultar la programació d'Al carrer clicant aquí.
Una aposta per la cohesió social i el català
Els cicles de contes, jocs, cinema i activitats per a adolescents i joves formen part de les accions pensades per aconseguir objectius fixats en la 7a Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència celebrada a finals del 2023.
En aquest entorn, la Taula va constatar la necessitat de fomentar la convivència ciutadana i potenciar la cohesió social, dos objectius que passen perquè les persones que viuen a Manresa comparteixin espai públic, activitats i es coneguin per enfortir lligams i crear consciència de comunitat.
Un altre dels eixos que es vol potenciar amb Al carrer! és el català, tant per ampliar la comunitat catalanoparlant a Manresa com per fomentar l’ús social de la llengua, que en els darrers anys ha patit un retrocés significatiu. Els dos objectius formen part del Pla Estratègic per a la Llengua Catalana impulsat per l’Ajuntament a finals de 2024.
