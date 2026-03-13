Neus Tomàs, periodista: "Els diaris locals en paper seguiran aguantant, però ara els joves s’informen a les intel·ligències artificials"
La periodista i Jordi Morros, de Regió7, van repassar l'actualitat política en un acte dels Pessics de Saviesa a Manre
"Els diaris en paper locals seguiran aguantant, més que els nacionals, però ara la gent jove ja no s’informa ni a Internet. Ho fa directament a les intel·ligències artificials".
Aquesta va ser una de les cites que va deixar la periodista Neus Tomàsaquest dijous a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino de Manresa, en un dels actes del cicle Pessics de Saviesa, organitzat pel Centre Cultural el Casino, el Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central, i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.
Tomàs és directora adjunta d'eldiario.es i responsable de la delegació de Catalunya. Però també se la pot seguir a diversos mitjans on col·labora com a analista, entre els quals TV3, La Sexta, Catalunya Ràdio, RAC1, la Cadena SER o RNE. "El meu mitjà preferit segueix sent la ràdio", va confessar.
En conversa amb el també periodista de Regió7 Jordi Morros, al llarg de la xerrada es van repassar temes de política catalana, estatal i internacional. De fet, Tomàs ja va començar advertint que "cal tenir molta paciència amb la política. Però també els polítics n’han de tenir amb els periodistes". Perquè han de tenir clar que "un diari està per explicar les coses que no estan bé".
Per a ella, "Trump és l'extrem del què no hauria de ser la política, però va arribar per què els demòcrates no hi eren. No tenien cap candidat vàlid".
Té clar que ara "tenim la sensació d’estar vivint la història en directe. I no sabem cap on anirà. Interessa saber si quedarà espai pels qui defensen les regles". Tot això en referència a l’auge de l’extrema dreta a tot el món, inclòs a casa nostra. Neus tomàs sap que "a aquesta gent els voten, però per què? L'esquerra no té la culpa de tots els problemes, però ha comès errors. I ha de veure que molts cops no han donat resposta a les necessitats dels seus votants".
També va deixar una lectura clara de l’estat actual de la política catalana, recordant que ara mateix "Puigdemont quan torni no resoldrà la legislatura catalana ni espanyola. Caldrà decidir qui serà el candidat de Junts. Esquerra te Junqueras inhabilitat. Salvador Illa no puja, baixa... Que hi hagi pressupostos és responsabilitat d'uns i d'altres, però segur que els únics que volen eleccions són Aliança i Vox".
Pedro Sànchez, Ayuso o Feijóo van passar pel repàs que van fer ambdós periodistes, però Neus Tomàs va tenir clar que "’entrevista que més respecte em va fer va ser la de Gisèle Pelicot". La francesa només va concedir una entrevista en directe i en públic a Catalunya, i va ser la que va fer Tomàs la setmana passada a la Biblioteca Sarrià – J. V. Foix de Barcelona.
I, òbviament, també es va parlar de periodisme. A banda de reivindicar l’entrevista com a gènere, "Kapuściński no tenia sempre raó", va lloar l’ofici perquè "a aquesta feina mai saps què faràs l'endemà. I coneixes gent que mai coneixeries".
Doncs va ser a abans d’aquest acte que Neus Tomàs va conèixer en persona el manresà Manel Fontdevila, ninotaire al mateix mitjà que ella dirigeix, però que les noves tecnologies permeten que "ell mai hagi visitat".
