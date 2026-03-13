Noves tecnologies i el català seran la base de Dret a UManresa
El nou grau, que s’ha presentat formalment, es posarà al servei del teixit econòmic i social del territori
Els estudis en Dret que s’impartirà a partir del curs vinent UManresa s’han presentat en societat.
Ha sigut aquest divendres a la tarda en un acte a l’edifici de la FUB2, on s'impartiran, durant el qual s’ha reflexionat sobre el present i el futur de la Justícia, del procés de digitalització que viu, de la necessitat d’incrementar l’ús del català o d’afrontar reptes per exemple defensar els drets fonamentals en un món que viu una crisi global de valors. Per aquest motiu els estudis en Dret a UManresa prestaran una especial atenció a les noves tecnologies i al català, i es posarà al servei del territori.
El grau també s’impartirà a Vic. Per primera vegada es posaran en marxa uns estudis al mateix temps als dos campus, Vic i Manresa, ha fet notar el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. «Això no és menor», ha dit Josep Eladi Baños. Ha destacat que Dret «no és qualsevol cosa» i ha valorat «l’esforç de col·laboració» entre els dos campus. Dret, ha assegurat, «és un dels grans estudis tradicionals que faltaven a la universitat des que es van posar en marxa els de Medicina».
Després de les reflexions inicials de Baños, han intervingut la magistrada presidenta del Tribunal d’Instància de Manresa, Sílvia Mañas, i el degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, David Casellas. En un debat moderat pel director de Regió7, Josep Lluís Micó, han explicat que una de les grans transformacions que viu Dret és la introducció de les noves tecnologies que han d’ajudar a superar un dels seus mals endèmics: la seva lentitud. Hi ha molt camí per recórrer, han dit Mañas i Casellas.
Mañas ha assegurat que la Justícia ha de vetllar pels drets fonamentals en un món convuls, i pels col·lectius més vulnerables. «No pot perdre la confiança de la societat. Ha de ser una Justícia empàtica i sensible».
Per la seva part Casellas ha recordat que els professionals del món del Dret «exercim una funció social» amb l’objectiu de mantenir valors essencials com la llibertat, la independència, la dignitat o el secret professional. Ha aconsellat als futurs advocats que parteixin d’una bona base, que no deixin de formar-se, que utilitzin un llenguatge planer, que siguin honestos i que defensin la llengua pròpia el país, el català.
Precisament la presència de les noves tecnologies en el món del Dret i la defensa del català seran dos dels principals eixos dels estudis que s’impartiran a Manresa. Ho han explicat el degà de la Facultat de Ciències Socials, Marc Bernadich, i un dels autors del pla d’estudis i professor a UManresa, Albert Toledo. Noves tecnologies, una metodologia innovadora que inclourà la simulació, i l’ús del català seran elements clau dels estudis en Dret a UManresa.
«És un luxe estudiar a prop de casa», ha manifestat Toledo. Ha afegit que es pensa en uns estudis molt artesanals però moderns a l’hora d’executar-los, i adaptats a la societat global i al teixit social i econòmic de la Catalunya central. «Que surtin professionals ben preparats, que coneguin el territori, la societat de les comarques centrals, i enfocats al món de l’empresa sense oblidar altres àmbits».
L’alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), Marc Aloy, ha clos l’acte.
Després de recordar el prestigi que suposa per una universitat oferir Dret i Medicina, com és el cas de Manresa, ha afirmat que cada grau que s’ofereix a Manresa vol dir retenir i també captar talent. Per això «la finalitat ha de ser tenir el màxim nombre d’estudis possibles per falcar la ciutat universitària». Segons Aloy, els estudis en Dret donaran resposta a les necessitats del territori.
