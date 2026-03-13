Última oportunitat per participar a la Transéquia de Manresa, diumenge
Les darreres 50 places es podran adquirir aquest dissabte al parc de l’Agulla
La Transéquia 2026, que se celebrarà aquest diumenge, ja ha arribat als 4.000 inscrits, xifra màxima que preveu l’organització per garantir la seguretat de la popular marxa així com la mateixa capacitat de la Séquia i per fer el recorregut pel traçat històric del canal medieval més àgil.
Tot i això, s’han reservat 50 places addicionals que es podran adquirir presencialment aquest dissabte a l’InfoSéquia, al parc de l’Agulla, que estarà oberta de 10 del matí a 2 del migdia, i de 4 de la tarda a les 7 del vespre.
Esport, natura, patrimoni isolidaritat
La sortida entre Balsareny, on comença la Séquia, fins a Manresa, tornarà a reunir un any més centenars de participants en una jornada que combina esport, natura, patrimoni i també solidaritat.
Al llarg dels 24 quilòmetres de recorregut caminant hi haurà diversos punts d’avituallament. També es podrà fer des de Sallent, són 18 quilòmetres, i Santpedor, els darrers 10 quilòmetres. Amb bicicleta hi haurà les opcions del tram curt, mitjà, llarg i d’aventura. Corrents es faran 25 quilòmetres. També es pot fer en handbike.
Els corredors sortiran de Balsareny a 2/4 de 8 del matí, i els qui ho facin caminant, entre les 8 i 2/4 de 9 del matí. Com és costum, la Transéquia disposarà de serveis d’autobús llançadora cap als diferents punts d’inici que sortiran de l’estació d’autobusos de Manresa.
Compromís solidari
La Transéquia s’ha consolidat com una de les cites populars més participatives del Bages i una oportunitat per descobrir el paisatge i la història vinculada a la Séquia.
Com en les darreres edicions, l’esdeveniment manté també el component solidari: cada participant aporta un euro en el moment de la inscripció que enguany es destina al Servei d’Acompanyament al Dol de la Catalunya Central.
Dorsal, el dia abans
L’organització fa una crida als participants a recollir els dorsals el dia abans per evitar cues, arribar amb temps als punts de sortida, seguir les indicacions dels voluntaris i respectar l’entorn natural i el patrimoni que acompanya el recorregut.
Els dorsals es poden recollir aquest dissabte al parc de l’Agulla, diumenge a l’estació d’autobusos i a les poblacions d’inici. La recomanació, però, és recollir-los el dia abans.
L'organització és de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia.
