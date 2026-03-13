Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
La 42a edició de la Transéquia permet resseguir a peu el traçat de la Séquia, que neix a Balsareny i arriba fins al Parc de l’Agulla de Manresa
La Transéquia, la marxa popular no competitiva que segueix el traçat de la Séquia medieval de Manresa, celebrarà aquest diumenge 15 de març la seva 42a edició. L’itinerari és un homenatge a les persones que van construir aquest canal a mitjan segle XIV per posar fi a la greu sequera que patia la ciutat i és també en un passeig per la història del territori. La ruta recorda l’enfrontament amb el bisbe de Vic, que s’oposava al fet que el canal travessés les seves terres i que, segons la tradició, va canviar d’opinió després de l’aparició d’una misteriosa llum a l’interior de l’església del Carme.
Aquesta història popular es recorda durant la Festa de la Llum, que aquest cap de setmana celebrarà una de les seves cites més especials amb la Transéquia, un dels esdeveniments esportius més multitudinaris de la Catalunya Central. La proposta és fer el recorregut a peu, amb bicicleta o a cavall seguint el traçat de la Séquia des de Balsareny, passant pels termes municipals de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages, fins a arribar al Parc de l’Agulla.
L’organització, liderada per la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, amb el suport logístic de Gesport, ofereix diferents modalitats per adaptar-se a les preferències dels participants. Es pot fer la ruta des de Balsareny (24 km), des de Sallent (18 km) o des de Santpedor (10 km). També hi ha diverses rutes en bicicleta segons el nivell, un repte de 25 quilòmetres per fer el recorregut corrent i la possibilitat de participar-hi amb handbike. Enguany, l’organització ha limitat la participació a 4.000 inscripcions i és imprescindible apuntar-s’hi a través de la pàgina web oficial de la Transéquia.
La inscripció a la Transéquia, en qualsevol de les seves modalitats, inclou: l’acreditació per participar, bus d’anada i tornada per caminants i corredors fins als punts d’inici/final, got commemoratiu, dret als avituallaments de tot el recorregut, botifarrada, assegurança d’accidents i serveis mèdics. És important destacar que no es podran realizar inscripcions presencials ni el mateix dia de l’esdeveniment.
Cita solidària
La Transéquia no és només una cita esportiva, sinó també solidària. El projecte Comunitats que curen, impulsat pel col·lectiu Caminant Plegats en el Dol, ha estat el guanyador del concurs per decidir a quin projecte es destina l’euro solidari de la Transéquia. La iniciativa té com a objectiu combatre la soledat no desitjada i afavorir la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat.
