Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

Víctor, Joan, Martí, Pau i Arnau organitzen una donació de sang a la seva escola de Manresa

Es durà a terme el 23 de març, de 3 a 7 de la tarda, a la Sala de Rítmica de La Salle

Imatge d'una donació de sang / Arxiu/Aniol Resclosa

Regió7

Manresa

Cinc alumnes de 4t d’ESO de La Salle Manresa han organitzat una donació de sang a la Sala de Rítmica el 23 de març de 15h a 19h.

En Víctor, en Joan, en Martí, en Pau i l’Arnau estan fent una assignatura anomenada Aprenentatge i Serveis en la qual col·laboren amb el Banc de Sang i Teixits.

Han elaborat un cartell informatiu i s'han posat en contacte amb mitjans de comunicació demanant ajuda en la promoció d’aquest esdeveniment.

El cartell informatiu / Arxiu particular

Més de 240.000 donacions l’any

Aquest 2026 més de 70.000 persones ingressades en els centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinents de la donació de sang. Aquest any caldran més de 240.000 donacions per cobrir aquestes necessitats dels pacients, una xifra que es manté estable els darrers anys.

Per a què es necessita la sang?

Del total de transfusions que es fan diàriament a Catalunya, el grup que en requereix més actualment és el de les persones que pateixen càncer. Una de cada tres donacions de sang és per a malalts de càncer, un 34%, seguit de les de l’aparell digestiu, amb un 15,5%. En tercer lloc, hi ha el de les malalties cardiovasculars, que suposen un 12,3% del total. Les malalties cròniques lligades a l’augment de l’esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
