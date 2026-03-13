Víctor, Joan, Martí, Pau i Arnau organitzen una donació de sang a la seva escola de Manresa
Es durà a terme el 23 de març, de 3 a 7 de la tarda, a la Sala de Rítmica de La Salle
Cinc alumnes de 4t d’ESO de La Salle Manresa han organitzat una donació de sang a la Sala de Rítmica el 23 de març de 15h a 19h.
En Víctor, en Joan, en Martí, en Pau i l’Arnau estan fent una assignatura anomenada Aprenentatge i Serveis en la qual col·laboren amb el Banc de Sang i Teixits.
Han elaborat un cartell informatiu i s'han posat en contacte amb mitjans de comunicació demanant ajuda en la promoció d’aquest esdeveniment.
Més de 240.000 donacions l’any
Aquest 2026 més de 70.000 persones ingressades en els centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinents de la donació de sang. Aquest any caldran més de 240.000 donacions per cobrir aquestes necessitats dels pacients, una xifra que es manté estable els darrers anys.
Per a què es necessita la sang?
Del total de transfusions que es fan diàriament a Catalunya, el grup que en requereix més actualment és el de les persones que pateixen càncer. Una de cada tres donacions de sang és per a malalts de càncer, un 34%, seguit de les de l’aparell digestiu, amb un 15,5%. En tercer lloc, hi ha el de les malalties cardiovasculars, que suposen un 12,3% del total. Les malalties cròniques lligades a l’augment de l’esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur.
