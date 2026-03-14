La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa

L'animal, d'edat avançada i batejada com Marisol, va ser rescatat amb hipotèrmia i encara es pateix per la seva salut

Marisol, la gossa trobada abandonada en un contenidor a Manresa / Aixopluc Manresa

Núria León

Manresa

Aixopluc Manresa ha denunciat públicament un nou cas de maltractament animal després de rescatar una gosseta d’edat avançada que va ser trobada dins d’un contenidor de residus al carrer Joana Herms. L’animal, que ha estat batejat com Marisol, havia estat abandonat dins d’una bossa de supermercat lligada i es troba en estat delicat.

Segons ha explicat l’entitat, els fets van tenir lloc divendres al matí, quan uns agents de guàrdia van rebre l’avís i van localitzar la gosseta encara amb vida a l’interior del contenidor. Els agents la van treure immediatament i van començar a donar-li escalfor per evitar que morís d’hipotèrmia després d’haver passat la nit al fred.

Posteriorment, la Marisol va ser traslladada a les instal·lacions d’Aixopluc Manresa, on va arribar en "estat de xoc", segons l'entitat. Els responsables del centre van haver d’estabilitzar-la amb escalfor i fluidoteràpia, ja que la seva situació era crítica i podria haver acabat amb la seva vida. Es desconeix quantes hores havia estat dins del contenidor.

Actualment, la gosseta continua lluitant per recuperar-se. "Tot i que ha començat a incorporar-se per poder menjar, el seu estat físic continua sent molt delicat, i la seva edat avançada no facilita la recuperació", afirmen.

La gossa que han trobat abandonada a Manresa / Aixopluc Manresa

Des d’Aixopluc Manresa han condemnat amb contundència els fets i han assegurat que s’ha arribat a un punt “inhumà”. L’entitat afirma que "no es pot entendre com algú pot abandonar el seu animal d’aquesta manera, condemnant-lo a una mort lenta i plena de patiment".

Per aquest motiu, l’associació ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per intentar identificar la persona responsable de l’abandonament, i recorda que qualsevol informació pot ser clau per aclarir els fets i evitar nous casos de maltractament animal.

