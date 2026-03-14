Una persona atrapada i dos ferits en un aparatós accident a Manresa entre tres vehicles davant del parc de Bombers

El xoc ha complicat la circulació a la C-16c, una de les entrades de la ciutat

Les imatges de l'accident a la C-16c, a Manresa

Les imatges de l'accident a la C-16c, a Manresa / Dani Casas

Jordi Morros

Núria León

Manresa

Un aparatós accident per encalç que ha implicat tres vehicles ha complicat la circulació a l’entrada i sortida de Manresa pel Guix, a la carretera C-16c, just davant del parc de Bombers. L’accident ha passat poc després de 2/4 de 6 d'aquest dissabte a la tarda.

Dues persones han hagut de ser ateses pels serveis d’emergència (SEM) al mateix lloc dels fets. Una tercera ha quedat atrapada dins el vehicle i ha calgut la intervenció dels Bombers per treure-la.

Notícies relacionades

Al lloc de l’accident s’hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, a més a més de vehicles del SEM, Mossos d’Esquadra i Policia Local.

