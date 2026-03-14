L’històric dirigent veïnal Carles Boix deixa la presidència de la Carretera de Santpedor de Manresa
Sebastià Suet dirigirà a partir d’ara l’associació de veïns del barri més poblat de la ciutat
Després de 22 anys al capdavant de l’Associació de Veïns de la Carretera Santpedor de Manresa, Carles Boix, deixa la presidència de l’entitat. Històric dirigent veïnal no tan sols del barri sinó també de la ciutat, fa un pas al costat, ja que continuarà formant part de la junta.
En una assemblea que s’ha celebrat aquest mateix dissabte a la tarda ha passat el relleu a Sebastià Suet, que ja era membre de la junta. Boix no ha pogut assistir a la reunió per compromisos familiars. En nom seu, Suet ha llegit un breu text que ha estat rebut amb un llarg i calorós aplaudiment per part de la cinquantena de persones que han assistit a l’assemblea.
«Ha arribat el moment de posar punt final a aquesta etapa», ha deixat dit Boix. «Ho faig amb una barreja d’emoció, orgull i gratitud». Ha continuat dient que els 22 anys al capdavant de l’associació «han estat intensos, plens de reptes, però també de molts avenços que hem aconseguit gràcies a l’esforç col·lectiu». Afirma que «hem treballat per millorar la convivència, defensar els interessos del barri i impulsar projectes que avui formen part del nostre dia a dia».
Després del capítol d’agraïments, ha explicat que continuarà sent un veí més «compromès amb el nostre entorn i disposat a donar un cop de mà sempre que calgui». Assegura que la nova junta continuarà el camí amb energia renovada i noves idees.
Suet, el nou president
Suet ha estat escollit sense cap vot en contra. Mantindrà bona part de la junta i entrarà gent nova, ha explicat a Regió7. La seva voluntat és obrir més l’associació. «El barri és molt gran, ha crescut molt i sembla que estiguem estancats. Cal obrir-nos i que se sàpiga què es fa».
El barri de la Carretera de Santpedor és el més poblat i dels més grans de Manresa, amb uns 14.000 habitants. Va des de la Bonavista fins a pràcticament al parc de l’Agulla, per un cantó, i per l’altra des de bona part de l’avinguda de les Bases de Manresa fins a la nova Parada.
Compta amb equipaments importants com les escoles Bages, Séquia, la Vedruna, La Salle, l’institut Pius Font i Quer, la nova residència i centre de formació d’Ampans de la Parada nova, el centre ocupacional de la mateixa fundació, l’Ateneu de les Bases o el Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Són actius d’un barri dinàmic, diu Suet, que si no fa més és perquè «no podem. No tenim efectius».
Durant la seva primera intervenció a l’assemblea ja com a president, Suet ha dit que la nova etapa no ha de suposar un trencament, sinó que es continuarà amb totes aquelles iniciatives i projectes que han funcionat, però amb canvis per millorar i impulsar noves propostes. Ha assegurat que «un dels objectius que ens marquem és donar més visibilitat a la feina que fa l’associació».
Ha recordat que el de la Carretera de Santpedor és el barri més gran de Manresa. «Això vol dir que hi ha moltes realitats diferents, moltes necessitats, però també moltes oportunitats per fer coses plegats». Calen mans i participació, ha afegit, perquè «l’associació continuï sent un espai de trobada, de participació i de treball conjunt per millorar el barri».
L’assemblea ha aprovat els comptes de l’any passat i ha fet un repàs de les activitats previstes per aquest any com el mercat de segona mà Ualapop i el Ualapop infantil que es faran l’abril i el juny vinent respectivament, cinema a la fresca, la renovació del programa informàtic o les activitats de Nadal.
El vicepresident de l’entitat, Jaume Canudas, ha recordat que l’any vinent l’associació de veïns complirà 50 anys, aniversari que se celebrarà d'una forma especial. Canudas també ha tingut paraules d’agraïment per un altre dels membres actius de l’entitat, Toni Pérez.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís