La Penya Ciclista Bonavista de Manresa torna als seus orígens

S’inaugura un monòlit al lloc on va néixer la ‘família’ ciclista ara fa 100 anys

Inauguració del monument a la Penya Ciclista Bonavista de Manresa d'aquest diumenge

Jordi Morros

Manresa

La Penya Ciclista Bonavista de Manresa ha tornat als seus orígens. Aquest dissabte al migdia s’ha inaugurat un monòlit al lloc on va néixer ara fa cent anys. La commemoració del centenari es viu amb intensitat a la penya. Divendres hi va haver la presentació del llibre que recull la història de l’entitat, aquest dissabte la descoberta del monòlit, i dilluns s’inaugurarà una exposició al Casino.

La descoberta del monòlit ha congregat un nombrós grup de gent en un dels extrems de l’actual plaça de la Bonavista. És on va néixer la penya ciclista: a la botiga de bicicletes Bueso.

El monòlit és a un dels extrems del parc de la plaça Bonavista / DANI CASAS

Molt a prop del punt just ho recorda a partir d’ara un monòlit on, com havia de ser, es veu la figura d’un ciclista. A la placa es pot llegir: «En data 15 de març del 1926, en aquest indret, es va fundar la Penya Ciclista Bonavista».

El president de la penya, Miquel Closa, ha afirmat que s’ha tornat a l’ànima de la penya, i ha manifestat que el monòlit i el record vol ser un homenatge a totes les persones que han fet possible fer créixer l’entitat. «Aquí va néixer una gran família», ha dit.

A continuació s’ha descobert el monòlit amb la participació de l’alcalde Marc Aloy, i Miquel Closa. Els han acompanyat el regidor d’Esports, Anjo Valentí, i les membres de la junta Montserrat Ibern i Emília Montero.

Imatge del monòlit / DANI CASAS

Al seu torn Aloy s’ha remuntat uns anys enrere per recordar que la plaça ha canviat. Fins que no es va inaugurar l’actual rotonda i el parc el 2018, era la carretera de Vic on hi havia diferents establiments comercials. També la seu de la Penya Ciclista Bonavista. «És important que en l’espai públic es faci memòria de llocs que han desaparegut», ha dit.

Durant l’acte s’ha fet un reconeixement al membre de l’entitat Sebastià Catllà. L’empresari manresà vinculat a diverses enttats del territori és qui s’ha fet càrrec de l’edició del llibre i qui també ha cedit el monòlit.

Han assistit a l’acte el regidor d’Esports, Anjo Valentí, i també els regidors del govern Joan Vila i Jesús Alonso, i un representant de la Federació Catalana de Ciclisme.

Notícies relacionades

Foto de família amb autoritats i membres de la junta / DANI CASAS

Al final hi ha hagut foto de família amb els membres de la junta al voltant del monòlit.

  1. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  2. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  3. Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
  4. Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
  5. L’estany de l’Estany reneix per uns dies
  6. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  7. Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat
  8. La normativa per regular l’explotació comercial del llentiscle i el bruc als boscos catalans entrarà en vigor a finals d’abril

Entre fàbriques adormides i postals: dues mirades fotogràfiques per redescobrir Igualada

Entre fàbriques adormides i postals: dues mirades fotogràfiques per redescobrir Igualada

La Penya Ciclista Bonavista de Manresa torna als seus orígens

La Penya Ciclista Bonavista de Manresa torna als seus orígens

Més de 75.000 adolescents a Espanya estan enganxats a les apostes ‘online’: «Hi ha preocupació sanitària i social»

Més de 75.000 adolescents a Espanya estan enganxats a les apostes ‘online’: «Hi ha preocupació sanitària i social»

Els EUA ataquen l’estratègica illa petroliera iraniana de Kharg i una milícia proiraniana a Bagdad

Els EUA ataquen l’estratègica illa petroliera iraniana de Kharg i una milícia proiraniana a Bagdad

Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquesta tarda al Berguedà i la Cerdanya per ventades

Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquesta tarda al Berguedà i la Cerdanya per ventades

Inauguració del monument a la Penya Ciclista Bonavista de Manresa d'aquest diumenge

Barcelona llança ‘Poca Vergonya’, la campanya que assenyala els incívics al carrer

Barcelona llança ‘Poca Vergonya’, la campanya que assenyala els incívics al carrer

Víctor Font: «Per servir el Barça és imprescindible no necessitar diners»

Víctor Font: «Per servir el Barça és imprescindible no necessitar diners»
