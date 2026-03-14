La Penya Ciclista Bonavista de Manresa torna als seus orígens
S’inaugura un monòlit al lloc on va néixer la ‘família’ ciclista ara fa 100 anys
La Penya Ciclista Bonavista de Manresa ha tornat als seus orígens. Aquest dissabte al migdia s’ha inaugurat un monòlit al lloc on va néixer ara fa cent anys. La commemoració del centenari es viu amb intensitat a la penya. Divendres hi va haver la presentació del llibre que recull la història de l’entitat, aquest dissabte la descoberta del monòlit, i dilluns s’inaugurarà una exposició al Casino.
La descoberta del monòlit ha congregat un nombrós grup de gent en un dels extrems de l’actual plaça de la Bonavista. És on va néixer la penya ciclista: a la botiga de bicicletes Bueso.
Molt a prop del punt just ho recorda a partir d’ara un monòlit on, com havia de ser, es veu la figura d’un ciclista. A la placa es pot llegir: «En data 15 de març del 1926, en aquest indret, es va fundar la Penya Ciclista Bonavista».
El president de la penya, Miquel Closa, ha afirmat que s’ha tornat a l’ànima de la penya, i ha manifestat que el monòlit i el record vol ser un homenatge a totes les persones que han fet possible fer créixer l’entitat. «Aquí va néixer una gran família», ha dit.
A continuació s’ha descobert el monòlit amb la participació de l’alcalde Marc Aloy, i Miquel Closa. Els han acompanyat el regidor d’Esports, Anjo Valentí, i les membres de la junta Montserrat Ibern i Emília Montero.
Al seu torn Aloy s’ha remuntat uns anys enrere per recordar que la plaça ha canviat. Fins que no es va inaugurar l’actual rotonda i el parc el 2018, era la carretera de Vic on hi havia diferents establiments comercials. També la seu de la Penya Ciclista Bonavista. «És important que en l’espai públic es faci memòria de llocs que han desaparegut», ha dit.
Durant l’acte s’ha fet un reconeixement al membre de l’entitat Sebastià Catllà. L’empresari manresà vinculat a diverses enttats del territori és qui s’ha fet càrrec de l’edició del llibre i qui també ha cedit el monòlit.
Han assistit a l’acte el regidor d’Esports, Anjo Valentí, i també els regidors del govern Joan Vila i Jesús Alonso, i un representant de la Federació Catalana de Ciclisme.
Al final hi ha hagut foto de família amb els membres de la junta al voltant del monòlit.
