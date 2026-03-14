Quins són els orígens del Teatre Conservatori de Manresa?
A principi dels anys seixanta, l’Ajuntament va fer molta pressió per treure els militars del convent dels dominics i es va convertir en escola i habitatge per als mestres
El novembre del 1861 es va projectar construir un teatre al solar del claustre de Sant Domènec
A mitjans del segle XIX, l’Estat va cedir el convent dels dominics a la ciutat de Manresa per ubicar-hi un conservatori de música i declamació, però, a causa de la segona guerra carlina el 1849, s’hi van establir tropes militars.
El 1855 encara hi havia la milícia nacional i la segona planta del convent estava ocupada per tropes que estaven de pas a la ciutat i no cabien al Carme. A principi dels seixanta, l’Ajuntament va fer molta pressió per treure els militars del convent i poder fer-hi escoles, fet que al final van aconseguir a canvi d’ampliar la caserna del Carme i el convent dels dominics es va convertir en un primer moment en escola i habitatge per als mestres.
El 1860 es deia que el govern volia vendre el convent dels dominics al·legant que no s’estava utilitzant amb l’objectiu pel qual s’havia cedit. Un escrit de l’ajuntament es defensava dient que, des que s’havia desamortitzat fins al 1859, havia estat caserna per ordres de l’estat i no s’havia pogut fer res més.
Tanmateix, el novembre de 1861 l’ajuntament va projectar construir un teatre en el solar del claustre de Sant Domènec: «Y atendiendo a que también esta ciudad carece de una casa teatro como le corresponde se proyecta asismismo la construcción de uno en el local que resta en la pared de la nueva calle opuesta al ex-convento de Santo Domingo a cuyos fines se promueban en su caso los expedientes necesarios para llevar a efecto tan útil y necesaria mejora.»
El teatre, segons l’ajuntament, s’havia de dedicar als gèneres dramàtic i líric, a la vegada que el consistori es reservava l’opció de fer reunions no polítiques en la sala principal del nou teatre al llarg de l’any i balls els dies de la Festa Major. Alguns veïns van presentar instàncies a l’ajuntament protestant pel canvi d’ús del convent.
També es demanava en el mateix document autorització al Govern Civil per construir un conservatori amb càtedres de declamació, música i cant i l’aprovació per obrir un nou carrer a l’antic hort que seria, després de molts problemes (veure Històries del Bages 857, 20/1/2024), l’actual carrer Jaume I.
Per aconseguir el teatre, l’ajuntament va fer pressió i va nomenar una comissió que estava integrada per una bona part de la burgesia industrial local com Marià Torrens, Miquel Garriga, Ignasi i Lluís Argemí, Josep Solà, Josep Herp, Ramon Argullol, Joaquim Puig, Francesc Basomba, Baltasar Portabella, Josep A. Pascual i Ramon Soler.
L’any 1864 sabem que «ha venido a esta ciudad un representante de una sociedad de la Corte al objeto de enterarse y tomar algunos apuntes para la construcción de un teatro en la misma. Nos alegraríamos que se llevará a efecto una de las mejoras que tanta falta hacen en esta población y sólo sentiríamos que los forasteros fuesen quienes lo realizaran, cuando tantos elementos existen en nuestra ciudad para poderlo construir por su cuenta». Diari El Manresano, 3 d’abril de 1864.
Però, malgrat la intenció, el teatre no es va concretar fins al cap d’uns quants anys i, mentrestant, l’espai va servir per concentracions del sometent, curses de cavalls i espectacles de saltimbanquis, entre altres.
I és que com s’escrivia en un fulletó titulat Bases para la construcció de un Conservatorio en la ciudad de Manresa: «Hoy que disfrutamos del beneficio de la paz, hoy que han pasado aquellas circunstancias (es refereix a les guerres carlines) y existen otras que pueden favorecer la pronta y económica construcción de dicha obra (...) que ha de dotar a la ciudad de una de las obras que le falta, de colocarla a la altura y nivel que la corresponde, de crear una escuela en donde puedan estudiarse nuestras pasadas y presentes costumbres, donde la familia pueda aprender sanas máximas, donde el arte de la música y declamación se perfeccione y pueda obtenerse la unión, fraternidad y acuerdo entre todos los ciudadanos».
