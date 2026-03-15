Manresa acomiada Jaume Sensat Paset, persona compromesa amb els primers moviments democràtics a la ciutat
El funeral se celebra aquest dilluns al matí, a les 11, a l'oratori de Mémora de la capital del Bages
Regió7
L'oratori de Mémora de Manresa acull aquest dilluns al matí, a les 11, el funeral per Jaume Sensat Paset, que va morir dissabte als 95 anys. Nascut a Tordera el 1930, Sensat va ser una persona decididament compromesa amb els moviments socials durant els primers anys de la democràcia a la capital del Bages.
Marit de Rosa Borràs i pare de quatre fills, Montse, Jaume, Núria i Anna, Jaume Sensat va arribar a Manresa el 1968 per un trasllat de la seva feina de comercial, i ja hi establiria definitivament la seva residència tot i que mai no va perdre el vincle amb les seves arrels torderenques. Des dels inicis de la seva vida a la capital del Bages, es va implicar intensament en l'activitat de la parròquia de Crist Rei i en els moviments d'església de caire progressista i en diverses iniciatives socials que naixien en la transició democràtica a la ciutat.
Al seu nom es va llogar el primer local del PSC de la ciutat, amb militants del qual, com Jordi Marsal o Joaquim Collado, havia establert una sòlida amistat. Respectat per la seva vàlua humana per diferents opcions polítiques, va rebutjar formar part de les candidatures de socialistes i convergents en les primeres eleccions democràtiques. Sensat es va connectar també al moviment veïnal de Manresa, i va ser el primer president de l'associació del barri de Plaça Catalunya i Saldes.
També va formar part de la junta directiva de l'associació teatral dels Carlins. Es va implicar també en la trobada Sol d’Amor a Comabella, que va aplegar 30.000 persones amb l'objectiu d'aconseguir fons per fer front al trasllat i la posada en marxa de l’equipament on es va consolidar el projecte Ampans. També va formar part del grup impulsor de la cooperativa de l'escola La Flama, i a la parròquia de Crist Rei va integrar el grup Ultreia amb mossèn Josep Junyent dedicat a l'organització itinerant de cursets de revisió de vida.
El 1989 es va convertir en el primer president escollit democràticament de Creu Roja Manresa, càrrec que va abandonar dos anys després. Els anys 90, Sensat va mantenir el seu activisme social, primer com a voluntari a la residència Montblanc de la capital del Bages, i més tard com a voluntari a la presó de Lledoners, on va fundar la Penya Blaugrana del centre penitenciari bagenc, que va aconseguir que visités el llavors jugador del Barça Sergio Busquets. Perquè el barcelonisme era una de les seves grans passions, i en els últims anys de vida va formar part de la penya manresana.
El seu entorn el recorda com "una persona que destaca sobretot per la seva bondat. E ra honest, molt dels seus i intensament generós, tant amb la família com amb moviments socials". Sensat brillava pel seu bon humor, la seva energia vital i la seva capacitat d'implicar-se a fons en aquells projectes que entomava.
