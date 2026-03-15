Milers de caminants donen el tret de sortida a la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent
Unes 4.000 persones s'han inscrit a la 42a edició de la caminada popular, que ofereix diverses rutes a peu, en bicicleta i amb handbike, entre Balsareny i Manresa
"Ens agrada molt sortir a caminar i aquest és el lloc ideal", expliquen Susana Forner i Cristina Pastor, dues de les participants que aquest matí ressegueixen la ruta de la Transéquia. Han sortit des de Sallent per completar els 18 quilòmetres fins al Parc de l’Agulla i afronten el recorregut amb entusiasme: "Excepte el vent, està fent una jornada espectacular", destaquen mentre avancen per un dels trams més estrets de la Séquia, on el camí obliga els participants a caminar a tocar del curs de l’aigua.
La 42a edició de la caminada popular ha arrencat aquest matí enmig d’un ambient festiu i esportiu i amb una meteorologia favorable, malgrat algunes ràfegues de vent. Divendres, l’organització ja situava la participació en uns 4.000 inscrits i donava pràcticament per tancades les inscripcions d’una edició que, un any més, reuneix milers de caminadors, corredors i ciclistes al llarg del recorregut entre Balsareny i Manresa, seguint el traçat històric de la Séquia.
L’organització, liderada per la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, amb el suport logístic de Gesport, ofereix diferents modalitats per adaptar-se a les preferències dels participants. Es pot fer la ruta des de Balsareny (24 km), des de Sallent (18 km) o des de Santpedor (10 km). També hi ha diverses rutes en bicicleta segons el nivell, un repte de 25 quilòmetres per fer el recorregut corrent i la possibilitat de participar-hi amb handbike.
Cita solidària
La Transéquia no és només una cita esportiva, sinó també solidària. El projecte Comunitats que curen, impulsat pel col·lectiu Caminant Plegats en el Dol, ha estat el guanyador del concurs per decidir a quin projecte es destina l’euro solidari de la Transéquia. La iniciativa té com a objectiu combatre la soledat no desitjada i afavorir la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat.
