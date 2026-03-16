La cooperativa d’enterraments Recer convoca assemblea general a Manresa

Tindrà lloc el pròxim dissabte 21 de març a la sala d'actes del Montepio de Conductors, al carrer Bilbao

Imatge de la primera assemblea, celebrada el maig de l’any passat / Arxiu/Recer

Gemma Camps

Manresa

Recer, la cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de lucre que acompanya les persones i famílies en el moment del final de la vida seguint la filosofia de les vocalies d’enterrament de les entitats veïnals, celebrarà el dissabte 21 de març la segona Assemblea General Ordinària. La primera va tenir lloc el maig de l’any passat amb l’assistència de prop de 200 persones.

L’assemblea del dia 21 tindrà lloc a la Sala d’actes del Montepio de Conductors de Manresa (c. Bilbao, 20), amb una primera convocatòria a 2/4 d’11 del matí i la segona a les 11. Permetrà presentar als socis la situació actual de l’entitat, els comptes anuals, els projectes en què ha estat treballant l’últim any i els reptes de futur. També servirà per generar un espai informal on els assistents podran compartir un pica-pica i vermut.

Recer, Cooperativa d’Acompanyament Veïnal, té la gènesi el 2015 i va iniciar l’activitat el gener de 2024, després que, el 10 d’octubre de 2023, la Generalitat de Catalunya els notifiqués que quedava formalment constituïda.

El 3 de febrer del 2024 va fer una festa de presentació oficial amb el lema «Fes-te de Recer» al teatre Conservatori de Manresa.

