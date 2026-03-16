L’Ajuntament de Manresa culpa la pluja del nou retard en el tram Esquilets-Muralla del Guimerà
Les obres d’aquesta fase ja estan força avançades, però el consistori ha preferit no donar cap nova previsió
Les obres de reurbanització de la fase 2b del carrer d’Àngel Guimerà de Manresa, que és el tram que va del trencall dels Esquilets fins a la Muralla, encara no estan acabades. La darrera previsió de l’Ajuntament, després que la primera, el novembre passat, i la segona, el gener passat, no es poguessin complir, va ser que quedarien enllestides el febrer, però no ha pogut ser.
El motiu principal del retard, ha explicat el consistori, demanat per aquest diari, han estat les pluges continuades que hi ha hagut durant els mesos de gener i febrer. Argumenta que, «amb el terreny sempre moll no es podien reblir i compactar les terres i el tot-u del tram que faltava». Recalca que, anteriorment, l’aturada d’aquest tram (a tocar dels Esquilets) la va provocar «l’endarreriment dels treballs de les companyies de servei (gas i, especialment, xarxa elèctrica)». En el seu dia, en el cas d’Endesa, la companyia va puntualitzar que a principis de desembre havia quedat tot connectat.
L’Ajuntament ha preferit no donar cap nova previsió. Actualment, les obres d’aquesta fase ja estan força avançades. Aquest divendres els operaris plantaven arbres de dimensions generoses al tram d’abans del carrer del Canonge Mulet i posaven els maons de color vermell a terra, que es col·loquen manualment un a un. També hi havia instal·lats els tancaments dels escocells, que, entre altres, tenen per objectiu contenir i protegir els arbres i les plantes arbustives, de manera que els gossos no hi puguin entrar fàcilment.
Paral·lelament, va avançant la fase 3, entre el Passeig i el trencall del Circumval·lació, iniciada el passat 19 de gener, que s’hauria d’acabar aquest estiu per tal que comenci la darrera fase, la que anirà entre els trencalls del Circumval·lació i del Casanova, inclòs un tram dels Esquilets. Tot plegat hauria de quedar fet el novembre vinent per no afectar la campanya de Nadal pensant en el comerç.
Subscriu-te per seguir llegint
