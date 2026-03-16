L’humorista Peyu s’interessa pels arbres holandesos del carrer Guimerà de Manresa
Quan els mostra afirma que “són una merda” tot i que “no em semblen el més lleig del carrer”
Regió7
El còmic osonenc Peyu s’ha interessat pels arbres holandesos del carrer Guimerà de Manresa. En un dels seus comentaris d’“El gra de la palla”, que difon mitjançant les seves xarxes socials, l’humorista fa broma que “no serà la primera vegada que algú de Manresa compra plantes a Holanda”, en referència al turisme de la droga pel fet que la venda i consum d'haixix i marihuana està permesa en els coffeeshops autoritzats.
En Peyu ironitza sobre l’“apassionant” ple de l’Ajuntament de Manresa en el qual l’oposició va demanar explicacions al govern sobre la importació dels arbres dels Països Baixos, i lamenta que els arbres “de fora estiguin més ben dissenyats per aguantar les plagues i les malalties” que els autòctons.
Quan els mostra afirma que “els arbres són una merda” tot i que “no em semblen el més lleig del carrer” i es demana si no han venut a l’Ajuntament “les restes del que tenien a Holanda. Espero que creixin una mica més valents del que els veig, perquè em semblen una mica justots, la veritat”.
S’acomiada desitjant el públic que passi per l’ombra i, en el cas que sigui de Manresa, que ho pugui fer “si és que mai fan ombra aquests tres pals que han plantat al carrer”.
